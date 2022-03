Von Daniel Grossarth

Heidelberg. Im gutbürgerlichen Lokal Bierbrezel in der Heidelberger Hauptstraße fühlt sich Rudolf Fischer fast wie zu Hause, das Restaurant erinnert ihn an alte Lebensabschnitte, Einstellungen, Fehler sowie an vergangene Liebschaften. Oft kommt er hierher. Auf der anderen Straßenseite liegt sein Souvenirgeschäft, das er seit Jahrzehnten betreibt.

Eine der vielen Wendungen seines Lebens brachte ihn zurück in seine Heimatstadt. Heute ist Rudolf Fischer ein echtes Heidelberger Original, ein lebendes Zeitdokument. In der Bierbrezel erzählt er bei einer Tasse Cappuccino vom Nachkriegsdeutschland, von der Liebe und auch von seiner Kleinwüchsigkeit.

Rudolf Fischer kam während des Krieges am 6. Januar 1943 zur Welt. Sein Zwillingsbruder schaffte es nicht, er starb im Bauch der Mutter bei einem Bombenangriff durch die Druckwelle in einem Luftschutzbunker. Rudolf überlebte wie durch ein Wunder.

Fischer wuchs in Heidelberg auf. Seine Mutter habe hart und unermüdlich gearbeitet, erzählt Fischer, und zu seinem Vater habe er nur zweimal im Leben Kontakt gehabt. So war er vorerst auf sich gestellt, als Kind im Nachkriegsdeutschland. Die amerikanischen Besatzer prägten ihn. Denn die Familie eines stationierten Master Sergeants habe ihn aufgenommen wie ein Kind, berichtet Fischer und scheint dabei noch immer gerührt. Und weiter: "Ich habe den Amis sehr viel zu verdanken. Ich war ein Straßenkind. Verloren – wenn ich nicht die Liebe meiner amerikanischen Ziehfamilie erfahren hätte. Bei Abzug der Truppen in den Fünfzigerjahren wollten sie mich mitnehmen, aber ich konnte meine Mutter nicht alleine lassen."

Er lebte mit seiner Mutter im Kapellenweg zwischen Rosengarten und auffällig gelb gestrichenen Wohnblöcken, die unter den Handschuhsheimern als "Gelbe Blöcke" bekannt waren. Im Rosengarten waren die Amerikaner stationiert, die "Gelben Blöcke" wurden von den Deutschen beheimatet. Fischer erzählt mit glänzend blauen Augen: "Die Amerikaner hatten alles. Endlos viele Spielsachen und Spielplätze tummelten sich auf dem exterritorialen Gebiet. Deutsche Kinder hatten meist nur große Augen. Betreten war strengstens verboten. Unter anderem deshalb, weil die Amerikaner sich fürchteten, ihre Kinder könnten sich mit dem Nazi-Virus anstecken." Fischer aber betrat die Gebiete andauernd.

Warum er von den Amerikanern beschützt wurde, erklärt Fischer mit seiner Körpergröße. "Damals gab es keine Kleinwüchsigen in Heidelberg. Zumindest keine, die ich kannte. Ich war ein Novum. Aus der Art gefallen, ein Sonderling. Deshalb wollten die Amis mich schützen." Auch heute noch fühlt sich Fischer den amerikanischen Touristen, die sein Geschäft aufsuchen, sehr verbunden – auch wenn aufgrund der Pandemie aktuell viel weniger Gäste kommen. Neulich aber habe er drei amerikanische Kunden bedient, die seinen kompletten Bestand an Bierkrügen aufgekauft hätten. Das war ein guter Tag für ihn in einer schwierigen Zeit.

Mit seiner Kleinwüchsigkeit stand Fischer lange Zeit auf Kriegsfuß. Frieden damit schloss er erst aufgrund von Beziehungen mit Frauen, die ihm Selbstbewusstsein gaben. Und davon habe es in den letzten Jahrzehnten reichlich gegeben, so Fischer. Dreimal heiratete er im Heidelberger Rathaus. Eine Finnin. Eine Bulgarin. Eine Thailänderin. Fischer meint: "Ich habe es mit dem Ausland. Es lag mir immer schon mehr als das Inland."

Und das, obgleich er sein ganzes Leben im Inland verbrachte: Heidelberg, München, Sinsheim, Illingen im Saarland. Er sei eben "von Ort zu Ort getragen worden", formuliert es Fischer, der viele verschiedene Berufe ausgeübt hat. "Ich habe schon alles Erdenkliche gemacht", erzählt er. So hat er beispielsweise in Sinsheim ein Hotel betrieben und im Saarland rund um Illingen sieben Kneipen aufgemacht.

Und all dies tat er für eine Frau, wie er sich erinnert. Nachdem er ein Hotel in Sinsheim übernommen hatte, das mehr Ähnlichkeit mit einer Baracke hatte als mit einem Gasthaus, rief eines Tages eine Frau aus dem Saarland an. "Sie wünschte aufgebracht zu erfahren, ob sich ihr Ehegatte in meinem Hotel befand. Ich widersprach mehrfach. Sie ließ aber nicht locker und beschloss, mit dem Taxi aus dem Saarland nach Sinsheim zu fahren. Einige Stunden später kam sie an. Ihren Mann konnte sie nicht vorfinden, aber mich."

Der Rest ergab sich von selbst. Fischer gab sein Hotel auf und die Dame ihren Mann. Er zog ins Saarland und eröffnete eine Kneipe. Seine Freundin habe jedoch einen Hang zur Flasche entwickelt, berichtet Fischer. "Sie sperrte am frühen Abend die Kneipe zu und wurde zu ihrem eigenen Gast. Aus Angst, die Kundschaft vollends zu verlieren, musste ich handeln", berichtet Fischer. Naiv und verliebt, wie er damals war, eröffnete er eine weitere Kneipe, einige Kilometer entfernt. Doch damit war das Problem nicht gelöst. In der neuen Kneipe verprellte seine Freundin die Kundschaft erneut, und das Dilemma wiederholte sich. Daher sah sich Fischer gezwungen, weitere Gaststätten zu eröffnen. "Am Ende hatte ich sieben Kneipen mit 21 Bedienungen", erzählt Fischer trocken.

Fischer schaut aus dem Fenster der Bierbrezel. Draußen ist es schon dunkel. Er hat die halb belebte, halb verwaiste Hauptstraße im Blick, dahinter sein zugesperrtes Geschäft. Bevor er in dem wenigen Quadratmeter großen Laden Reiseandenken verkaufte, hatte er Zeitungen und Zeitschriften im Sortiment. Das war im Darmstädter Hof-Centrum. Über 25 Jahre hinweg verdiente er damit sein Geld.

Rückblickend bereut er manches, wie er mit gesenkter Stimme erzählt. Wenn er noch mal von vorne anfangen könnte, so würde er "lernen, lernen, lernen", denn Bildung sei das Einzige, was wirklich einem selbst gehöre. "Aber es ist, wie es ist." Trotzdem gehe es weiter. "Der Sommer wird kommen, genauso wie die Kunden." Jetzt lacht Rudolf Fischer wieder, und seine blauen Augen glänzen.