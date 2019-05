Heidelberg-Rohrbach. (pol/rl) Eine 27-jährige Audi-Fahrerin war am Sonntagabend in Rohrbach-Süd unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs. Das meldete die Polizei am Montag. Der Wagen fiel einer Polizeistreife gegen 23.30 Uhr in der Karlsruher Straße auf, als er dort in Schlangenlinien fuhr und mehrfach abrupt und stark bremste. Die Beamten stoppten den Audi, kontrollierten die Fahrerin und den 26-jährigen Mitfahrer. Dabei bemerkten die Beamten bei der Frau deutliche Anzeichen für Drogenkonsum. Zudem gab die Frau sofort zu, dass sie keinen Führerschein habe.

Während der Maßnahmen provozierte ein weiterer 22-jähriger Mitfahrer im Fahrzeug die Beamten und pöbelte sie mehrfach an. Als die Beamten seine Personalien feststellen wollten versuchte er, einen der Beamten mit seinem Ellenbogen zu schlagen. Als die Polizisten ihn daraufhin festnehmen wollte, wehrte er sich. Die Beamten brachten den 22-Jährigen daraufhin zu Boden, wo er sich weiterhin wehrte. Mit vereinten Kräften legten die Polizisten ihm dann Handschließen an. Ein Polizeibeamter wurde bei dem Einsatz leicht verletzt.

Da der Audi auf der Beschleunigungsspur angehalten wurde, fuhr der Beifahrer und Fahrzeughalter den Wagen anschließend in die Haberstraße und stellte es dort ab.

Alle drei wurden danach für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf das Polizeirevier Heidelberg-Süd gebracht. Hier gab dann der 26-Jährige zu, ebenfalls Drogen konsumiert zu haben. Bei der 27-Jährigen und dem 26-Jährigen wurden daraufhin Drogentests durchgeführt, die jeweils auf Kokain und Cannabis reagierten. Beide mussten Blutproben abgeben.

Gegen die beiden wird nun wegen Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt. Da die 27-jährige Fahrerin keinen Führerschein hatte, erwartet sie nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der 26-jährige Beifahrer sieht einer Anzeige wegen des Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis entgegen, da er die 27-Jährigen mit seinem Fahrzeug fahren ließ. Gegen den 22-Jährigen wird wegen tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte ermittelt.