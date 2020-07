Heidelberg. (pol/mün) Am Samstagabend soll ein 23 Jahre alter Mann im Stadtteil Rohrbach eine 20 Jahre alte Frau mit Messerstichen schwer verletzt haben. Dabei wurde auch ihre 2-jährige Tochter verletzt. Motiv und Hintergründe der Tat sind noch unklar, teilt die Polizei am Sonntagmittag mit.

Der 23-Jährige wurde noch in dem Haus in Rohrbach als Tatverdächtiger festgenommen und am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt.

Jetzt ermittelt das Dezernat Kapitalverbrechen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Mit weiteren Details sei nicht vor Montagnachmittag zu rechnen, so die Polizei.

Hinweis: In einer ersten Meldung hatte die Polizei als Tatort Kirchheim genannt und sich später korrigiert.