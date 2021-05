Heidelberg. (RNZ) Das Verkehrsunternehmen Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) hat vor der Sitzung des Gemeinderats an diesem Donnerstag noch einmal für den Neubau des Betriebs am Altstandort in Bergheim geworben. "Die aktuelle Variante trägt allen Belangen Rechnung und schien auch zustimmungsfähig", erklärte deren technischer Geschäftsführer, Martin in der Beek, in einer Pressemitteilung zu den Plänen, die Stadt und RNV gemeinsam entwickelt hatten. Die Fachausschüsse hätten dem Gemeinderat eine eindeutige Beschlussempfehlung gegeben. "Jetzt wäre eine Lösung in greifbarer Nähe", appellierte in der Beek in Richtung der Stadträte.

Das Vorhaben, den Straßenbahn-Betriebshof am Altstandort in Bergheim neu zu bauen und weitere Fahrzeuge auf dezentralen Abstellflächen im Stadtgebiet zu parken, hatte neben Zustimmung zuletzt auch Kritik vonseiten politischer Parteien wie auch der Bürgerschaft hervorgerufen. In der Beek erklärte, grundsätzlich nichts gegen neue Ideen zu haben. "Diese müssen aber immer im Detail geprüft und dann sehr aufwendig geplant werden. Auch das kostet wieder Zeit." Neue Planungen und Machbarkeitsstudien kosteten außerdem Geld – und zwar das der Heidelberger Bürgerschaft

Um nicht noch mehr Zeit zu verlieren, hoffe man, dass die vorliegende Variante doch noch die Zustimmung des Gemeinderats finde. "Wichtig ist, dass es dabei nur um die grundsätzliche Ausprägung des Betriebshofs in der Bergheimer Straße geht", hob in der Beek hervor. Im weiteren Verlauf des Verfahrens gebe es noch Gelegenheit, die aktuell im Raum stehenden städtebaulichen Fragen zu diskutieren und in die weiteren Planungen aufzunehmen. Auch über die dezentralen Abstellflächen werde nun noch nicht entschieden. "Wenn wir jetzt erneut in Grundsatzplanung und Grundsatzdiskussion einsteigen, fangen wir – wieder einmal – von vorne an", mahnte der technische Geschäftsführer. Es gehe bei dieser Entscheidung darum, den öffentlichen Personennahverkehr zu stärken.