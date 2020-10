Von Julia Lauer

Heidelberg. Mit dem "Lockdown light" wiederholt sich die Geschichte aus dem Frühjahr. Nur: Ganz so neuartig ist das Coronavirus inzwischen nicht mehr. Wie ist es mit seiner Erforschung im Laufe dieses Jahres vorangegangen? Hat die Wissenschaft Dinge versäumt? Und wären die neuerlichen Maßnahmen abzuwenden gewesen?

Eine Online-Veranstaltung des Deutsch-Amerikanischen Instituts ging diesen Fragen am Donnerstagabend nach. Mit dabei: Lothar Wieler, Fachtierarzt für Mikrobiologie und Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), der Mathematiker Gerd Antes und die Autorin Ina Knobloch, die aus dem Homeoffice heraus teils heftig diskutierten. Mehr als 300 Zuschauer nahmen an der Online-Veranstaltung mit dem Titel "Krise schafft Wissen: Gestärkt durch die Pandemie?" teil. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Wie viel mehr wissen wir heute als im Frühjahr? Lothar Wieler überlegte nicht lange, als die Moderatorin, die Wissenschaftsjournalistin Lisa Weitemeier, diese Frage stellte. Auf eine Skala von eins bis zehn bezogen meinte der RKI-Präsident: "Unser Wissen lag im Frühjahr maximal bei zwei, wir haben jetzt durchaus sechs oder sieben erreicht." Die Wissenschaft habe in "unglaublichem Tempo und in einer unglaublichen globalen Vernetztheit" Informationen erschlossen und geteilt. Der Wille dazu, diese Krise bestmöglich gemeinsam zu bewältigen, sei beispiellos.

Funktioniert Wissenschaft in Krisenzeiten tatsächlich so gut? "Ich teile den Optimismus überhaupt nicht", widersprach Mathematiker Antes. "Mein Eindruck ist da gerade das Gegenteil. Wir sehen eine Anzahl von über 20.000 Publikationen, die Koordination war null." Das Ergebnis: völliges Chaos. Studien mussten aufgrund von gefälschten Daten zurückgezogen werden, den großen Zeitschriften gingen angesichts der Flut an Untersuchungen die Gutachter aus. Das Publikationswesen sei schwer beschädigt, resümierte Antes, die Qualität von Wissenschaft habe gelitten: "Gegenwärtig produzieren wir genauso viel heiße Luft wie verwertbare Ergebnisse."

Welche Prioritäten sollte die Forschung setzen? Die Schwerpunkte sollten auf der Entwicklung wirksamer Medikamente und auf einer detaillierteren Kenntnis der Verbreitung des Virus liegen, meinte RKI-Präsident Wieler. Im Übrigen versuche das Robert-Koch-Institut, den Überblick über die klinischen Studien in Deutschland zu behalten. Dass deren Koordinierung nicht optimal sei, sah auch er so – aber wir lebten nun einmal in einer Wissensgesellschaft, in der eben nicht alles gelenkt sei.

Hat die Wissenschaft auch Dinge versäumt? "Da liegt ganz viel im Argen", kritisierte die Autorin Ina Knobloch mit Blick auf die Schwerpunkte in der Forschung. Viele einfache, patentfreie, günstige Mittel seien nicht getestet worden, stattdessen habe die Entwicklung von "Hightech-Medizin" im Vordergrund gestanden. Im niedrigschwelligen, vorklinischen Bereich habe man nicht genügend unternommen. "Hätten wir eine Wirkkombination von zugelassenen Medikamenten und dann noch einen geringen Prozentsatz von tatsächlichen Intensivpatienten, dann bräuchten wir jetzt keinen Shutdown."

Stehen die nun geltenden Maßnahmen denn im Verhältnis zur Gefahr? "Wenn man das nicht machen würde, gäbe es ein Drama", meinte Medizin-Statistiker Antes. Allerdings sei genügend Zeit gewesen, den Abstand als A und O der Prävention sicherzustellen – etwa über die Reservierungspflicht in Zügen. Für Versäumnisse dieser Art sieht er "die Hauptschuld bei der Politik, aber auch im katastrophalen Zusammenspiel von Politik und Wissenschaft". Lothar Wieler betonte hingegen den Beitrag der Wissenschaft zum Schutz vor der Pandemie – bis sie ihren Einfluss verspielte. Dass beispielsweise private Großveranstaltungen weiter behördlich genehmigt worden seien, sei für die Bekämpfung der Pandemie nicht hilfreich gewesen. "Die Maßnahmen, die wir schon kannten, wurden nicht adäquat umgesetzt", bemängelte Wieler.