Heidelberg. (bms) Impfen ohne Termin und Priorisierung mit dem Impfstoff Astra-Zeneca hat am heutigen Samstag rund 1000 Menschen nach Handschuhsheim ins Modehaus Niebel in Heidelberg gelockt.

Die Schlange reichte mehrere Hundert Meter entlang der Bundesstraße B3 und rund um den Häuserblock. Die ersten Impfwilligen hatten sich bereits früh um fünf Uhr positioniert. Los ging es kurz vor zehn Uhr.

Die Heidelberger Gemeinschaftspraxis Blittersdorff hat die Aktion in Zusammenarbeit mit dem Modehaus initiiert. Mindestens 700 Dosen Impfstoff hatten die vier Ärztinnen und Ärzte mitgebracht.

Imfpaktion in Heidelberg-Handschuhsheim - die Fotogalerie



























































Die kostenfreien Impfungen gingen nach ärztlicher Beratung flott voran. Die Aktion stieß besonders bei jungen Menschen ohne Priorisierung auf ein Rieseninteresse und große Zufriedenheit.

Grund für die Ärzteaktion war, dass die Hausärzte wie auch andere Arztpraxen zunehmend Probleme haben, den Impfstoff Astra-Zeneca in ihren Praxen bei den über 60-Jährigen zu verimpfen – ihn aber auf jeden Fall so schnell wie möglich verimpfen wollten. Die Aktion ging am Samstag bis 15 Uhr.