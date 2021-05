Von Steffen Blatt

Heidelberg. Einmal mit dem Fahrrad vom Langen Anger über die Kreuzung mit der Speyerer Straße fahren, mit vollem Tempo, bei Rot und ohne nach links oder rechts zu schauen – das war am Sonntag bei der Demonstration des "Radentscheids Heidelberg" möglich. Nach der Kundgebung in der Bahnstadt ging es auf abgesperrten Straßen quer durch Heidelberg.

So oder wenigstens ähnlich gut wie am Sonntag wollen die Initiatoren immer mit dem Rad durch die Stadt kommen, deshalb sammeln sie Unterschriften für einen Bürgerentscheid, der für eine neue Verkehrspolitik in Heidelberg sorgen soll. Mit acht Forderungen wollen sie Heidelberg zu einer besseren Fahrradstadt machen.

Damit die Einwohner darüber abstimmen können, müssen sieben Prozent der Wahlberechtigten das Bürgerbegehren unterstützen, die Initiatoren wollen bis Juli 10.000 Unterschriften sammeln, um auf der sicheren Seite zu sein. Seit April sind sie schon dabei, die Rad-Demo war der offizielle Startschuss. An knapp 30 Stellen im Stadtgebiet können Unterstützer unterschreiben. Allerdings hat die Stadtverwaltung bereits rechtliche Bedenken angemeldet, ob der Bürgerentscheid in dieser Form zulässig ist.

Hintergrund Diese acht Forderungen sollen durch den Radentscheid erfüllt werden: > Durchgängiges und sicheres Netz: Pro Jahr werden zehn Kilometer Radweg optimiert. Fuß- und Radwege werden baulich voneinander [+] Lesen Sie mehr Diese acht Forderungen sollen durch den Radentscheid erfüllt werden: > Durchgängiges und sicheres Netz: Pro Jahr werden zehn Kilometer Radweg optimiert. Fuß- und Radwege werden baulich voneinander getrennt. > Kreuzungen: Pro Jahr werden drei gefährliche Kreuzungen umgebaut. > Grüne Welle für das Rad: Modellversuche auf zwei Rad-Routen. > Gepflegte Radwege: Die Stadt befreit Radwege konsequent von Verschmutzungen, Schnee und Hindernissen. > Verkehrsberuhigte Quartiere: Heidelberg richtet bis 2030 in jedem Stadtteil mindestens einen verkehrsberuhigten oder autofreien Bereich neu ein. > Familien-Mobilität: Die Stadt richtet bis 2025 vor Kitas und Grundschulen Halteverbotszonen und Abstellplätze ein. Ab 2022 stellt die Stadt in jedem Stadtteil mindestens fünf Leih-Lastenräder pro 10.000 Menschen zur Verfügung. > Abstellplätze: Bis 2030 werden jährlich 600 Fahrradstellplätze im öffentlichen Raum geschaffen. > Umsetzung: Die Stadt veröffentlicht halbjährlich einen schriftlichen Bericht über den Umsetzungsstand. ste

"Den Status quo haben Menschen gemacht und Menschen können ihn auch verändern", sagte Dominik Egger bei der Kundgebung auf dem Gadamerplatz. Egger ist eine der Vertrauenspersonen des Bürgerbegehrens und die Notwendigkeit zum Handeln liegt für ihn bei der Verkehrspolitik auf der Hand. Viel zu lange habe die sich fast ausschließlich auf das Auto konzentriert.

Auch wenn es in Heidelberg positive Beispiele gibt, ist das für Egger noch nicht genug. So gibt die Stadt derzeit pro Einwohner 240 Euro pro Jahr für den Autoverkehr aus, aber nur sechs Euro für den Radverkehr. "Wenn unsere Forderungen erfüllt werden, wären es 19 bis 32 Euro, je nachdem wie hoch die Zuschüsse ausfallen", so Egger. Am Geld sollte es nicht scheitern, zumal die Fördertöpfe von Bund und Land mit Milliarden gefüllt seien.

Zu tun gäbe es einiges, was eine kleine Umfrage unter den Teilnehmenden ergab. Mittermaierstraße, Bismarckplatz, Rohrbacher Straße Richtung Stadt, Südstadt Richtung Bahnhof – diese Bereiche wurden als besonders problematische genannt. Clara McKellar vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) berichtete in ihrer Rede von einem Beinahezusammenstoß in der Weststadt, als vor ihr plötzlich die Tür eines parkenden Autos geöffnet wurde: "Ich war auf der Radspur unterwegs. Und wenn dort so etwas passieren kann, dann stimmt etwas mit der Radspur nicht."

Dass man Heidelberg auch anders wahrnehmen kann, zeigt die Aussage einer Studentin aus Erfurt, die gerade hier zu Besuch ist. "Im Vergleich war ich ziemlich begeistert, wie gut man hier fahren kann", sagte sie der RNZ. Dass die Zustände woanders schlechter sind, ist natürlich kein Grund, hier alles toll zu finden. Das sehen offenbar viele so in der Fahrradstadt Heidelberg, die Teilnehmerzahl von 650 bei der Rad-Demo spricht für sich.

Nach den Reden setzte sich die Masse schließlich in Bewegung, zunächst auf dem Langen Anger – in festen Gruppen von etwa 20 Radelnden und mit Maske. Dann ging es über die Speyerer Straße zum Kirchheimer Weg, nach Kirchheim und Rohrbach und durch die Südstadt wieder nach Norden bis Neuenheim. Von dort führte die Route nach Wieblingen, Eppelheim und zurück in die Bahnstadt. Wer die gesamte Tour mitmachte, hatte am Ende 22 Kilometer in den Beinen – mit der besten "grünen Welle", die man an diesem Tag haben konnte.