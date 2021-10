Heidelberg. (RNZ) Der Klimaschutzaktionsplan der Stadt reicht nicht aus, um die CO2-Emissionen bis 2050 um 95 Prozent zu senken. Besonders die Maßnahmen im Mobilitätsbereich sind ungenügend. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Umwelt- und Prognose-Instituts, die bei der vergangenen Sitzung des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität vorgestellt wurde. Nun soll die Stadtverwaltung detaillierte Vorschläge unterbreiten, die sich schnell umsetzen lassen, so der Beschluss des Gremiums.

Das fordert auch der "Radentscheid" in einer Stellungnahme. "Das Versprechen, das OB Eckart Würzner mit dem Ausrufen des sogenannten Klima-Notstands im Jahr 2019 gab, können die später formulierten Maßnahmen leider nicht halten. Wir begrüßen, dass diese Fakten jetzt auf den Tisch kommen", wird Anna-Lisa Kaltenbach, Vertrauensperson des Bündnisses, zitiert. "Nur eine ehrliche Analyse kann verhindern, dass sich die Konstruktionsfehler der Vergangenheit wiederholen. Dafür fehlt uns angesichts der Klimakrise eindeutig die Zeit." Dabei sei es gar nicht schwer, schnell Lösungen auf den Weg zu bringen: "Mehr Raum für Radfahrende zu schaffen und nachhaltige Mobilität so attraktiver zu machen, geht nicht nur schnell, sondern ist auch vergleichsweise günstig. Es kostet vor allem Mut", so Kaltenbach.

Über 10.000 Unterschriften für die Forderungen des Radentscheides zeigten, dass der Sprung nicht so groß sei, zu dem die Stadtverwaltung nun ansetzen müsse. "Wenn wir Verkehrswende und Klimaschutz in Heidelberg nicht hinkriegen, schafft es auch sonst keine Stadt in Deutschland", ist Kaltenbach überzeugt. Der Radentscheid beteilige sich gerne daran, notwendige Maßnahmen zu identifizieren und schnell umzusetzen.

Im Klimaschutzaktionsplan fehlen den Radaktivisten jedoch klare Mengen- und Zeitziele für neue Radwege und das Umwidmen von Parkplätzen. "Andernfalls lassen sich Erfolg und Geschwindigkeit der Umsetzung für Gemeinderat und Öffentlichkeit nicht nachvollziehen", so Kaltenbach.