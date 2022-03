Von Sarah Hinney

Heidelberg. Markus Dewald ist Psychologe und approbierter Verhaltenstherapeut mit Behandlungsschwerpunkt Traumatherapie. In zwei Wochen wird er nach Polen, direkt an die ukrainische Grenze fahren, um dort Flüchtlingen ehrenamtlich zu helfen. Der 46-jährige Familienvater folgt damit einem Aufruf des Deutschen Dachverbands für Psychotherapie (DVP) und seinen Vorständen Dirk Pietryga sowie Ewa Katarzyna Budna. Letztere wird die Hilfe vor Ort koordinieren.

Etwa 50 Kollegen Dewalds haben sich bereits angeschlossen. Darunter auch die in Heidelberg tätige Verhaltenstherapeutin Melanie Adam, die ebenfalls in die Grenzregion reisen wird. Die ersten von ihnen machen sich am Freitag auf den Weg in den etwa 1300 Kilometer entfernten Grenzort Medyka in Polen.

Was die Helfer für ihren Einsatz dringend brauchen, sind Wohnmobile. Aktuell gibt es fünf. Und je länger diese finanziert werden können, umso länger können die Psychologen helfen. Im Gespräch mit der RNZ erklärt Dewald, warum diese rasche Hilfe so wichtig ist. "Das Ziel ist, dass diesen Menschen, die dort meist sehr verängstigt und erschöpft ankommen, unkomplizierte Methoden zur Reduzierung ihrer akuten Belastung vermittelt werden, um nach und nach die schwer belastenden Fluchterlebnisse so gut wie möglich verarbeiten zu können." Medyka ist ein Grenzort, indem sehr viele Menschen auf der Flucht vor dem Krieg ankommen, sie verlassen ihn aber auch rasch wieder, berichtet Dewald, ohne Garantie auf weitere psychologische Unterstützung.

"Je schneller ihnen deshalb einfach anwendbare, stabilisierende Methoden beigebracht werden, umso größer die Chance, dass später die erlebten Belastungen nicht zu schwerwiegenden posttraumatischen Störungen führen oder dass diese zumindest gemildert werden. Die präventive Wirkung solcher Stabilisierungstechniken ist erwiesenermaßen hoch." Die Wahrscheinlichkeit für Folgeschäden sinke.

Es seien hauptsächlich Mütter mit Kindern, die derzeit über die Grenzen kommen. Ziel sei deshalb, den Frauen solche einfachen Methoden zu vermitteln, die sie selbst anwenden und ihren Kindern beibringen könnten. "Unterstützend für die Trauma-Prävention und -Abmilderung ist dabei, dass dies zusätzlich die Bindung zwischen Eltern und Kindern stärken kann", so Dewald.

Sprachliche Hürden sollen mithilfe von Dolmetschern überwunden werden. "Es gibt aber auch einige Kollegen, die Russisch und sogar Ukrainisch sprechen", erklärt der Psychologe. "Aber wir können nur so viele Leute hinschicken, wie Wohnmobile vorhanden sind"– und davon hänge ab, wie lange die Aktion möglich sei. Dabei gelte: je länger, desto besser.

Die Idee ist, dass von den 50 Ehrenamtlichen immer nur einige vor Ort sind und sie nach zwei Wochen von der nächsten Gruppe abgelöst werden. Dewald und Adam haben es geschafft, privat ein weiteres Wohnmobil zu organisieren, sodass zumindest vorläufig ausreichend Fahrzeuge vorhanden sind. Andere Unterkunftsmöglichkeiten gibt es für die Psychologen in Medyka nicht. Jeder Platz wird für die Geflüchteten gebraucht.

"Und wir reden hier nicht von Hotelzimmern. Wir reden von Hotelfluren, von Sporthallen und von Bahnhofsfußböden. Wir wollen den Menschen auf keinen Fall auch noch Platz wegnehmen." Der Psychologe und der DVP suchen nun dringend Spenden, um die Wohnmobile sowie die Hilfsaktion so lange wie nötig zu finanzieren.

Kontaktadresse für den DVP e.V., E-Mail: office@dvp-ev.de

Spenden für das Projekt können auf das folgende Konto überwiesen werden:

Deutscher Dachverband für Psychotherapie (DVP) e.V.

Berliner Sparkasse

IBAN: DE51 1005 0000 0190 2742 39

Verwendungszweck: Medyka 2022