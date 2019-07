Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Gestanden hat Peter H. am gestrigen Donnerstag nur, dass er Überweisungsträger gefälscht und damit seinen ehemaligen Chef um rund 16.000 Euro betrogen hat. Ob der 34-Jährige, der eigentlich anders heißt, auch am 24. Januar die Sparkasse in Rohrbach überfiel, muss Richter Jochen Herkle noch klären. H. schweigt, sein Anwalt, Tobias Abel, hat mittlerweile die angekündigte Besetzungsrüge vorgebracht (RNZ von Dienstag). Das Gericht verschob die Entscheidung. Viel Zeit war am ersten Prozesstag verloren gegangen, nachdem Anwalt Abel eine Unterbrechung beantragt hatte.

Erstmals äußerte sich der Angeklagte - wenn auch nicht zu der ihm vorgeworfenen Tat, so doch zu seiner Person. In den USA landete H. das erste Mal vor Gericht: Wegen Scheckbetrugs wurde er zu 60 Jahren Haft verurteilt. "Ich stand in der Mitte des Saals, mein Anwalt neben mir, dann bin ich umgekippt", erzählt der 34-Jährige. Doch 58 Jahre wurden direkt suspendiert, die Strafe letztlich: zwei Jahre Haft - inklusive elf Monate "Boot-Camp". Der Deutsche hatte etwa zwei Jahre zuvor seinen Dienst bei der US-Army vorzeitig quittiert. Mit 19 hat er die Armee verlassen und bei einer Fast-Food-Kette gearbeitet, während er dem Vater seiner damaligen Frau in der nächsten Zeit seinen abgebrochenen High-School-Abschluss verschwieg und stattdessen vorgab, Jura zu studieren. Der Schwiegervater, selbst Anwalt, durchschaute das Spiel.

Schließlich führte die Haftstrafe zur Abschiebung nach Deutschland, H. schlug sich mit Gelegenheitsjobs durch, wurde erst wegen Betrugs zu einer Geldstrafe und später wegen Überfällen auf Tankstellen in Mannheim zu viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Auch im letzten Jahr musste er sich wegen Betrugs verantworten.

Jetzt wird dem 34-Jährigen vorgeworfen, mit einem Messer bewaffnet in die Rohrbacher Sparkassenfiliale im Kolbenzeil gestürmt zu sein und 2000 Euro erbeutet zu haben. Die Videoaufnahmen projizierte Richter Herkle an die Wand des großen Saals des Landgerichts. Zu sehen ist ein Mann, mit Kapuze und hohem Jackenkragen maskiert. Die Anthropologin Ursula Wittwer-Backofen von der Uni Freiburg untersuchte die Aufnahmen des Mannes auf Übereinstimmungen mit dem Angeklagten. "Insgesamt wenig" Merkmale konnte die Sachverständige wegen der Maskierung überprüfen. Auf ein eindeutiges Ergebnis konnte sie sich nur schwer festlegen. Für die Kategorie "Wahrscheinlich identisch" sei es nicht genug, für die Kategorie "Identität möglich" zu viel: "Es bewegt sich hier im Grenzbereich", erklärte Wittwer-Backofen.

Die Bilder aus der Videoüberwachung brachten die Ermittler damals auf H.s Spur, berichtet ein Kriminalbeamter. Der Angeklagte habe sich wenige Tage vorher bereits in der Bank aufgehalten, man verglich die Bilder mit denen aus der polizeilichen Datenbank, befragte den Bankmitarbeiter, der am Schalter mit dem Messer bedroht worden war.

Gefasst haben die Ermittler den 34-jährigen H. mehr als zwei Wochen nach dem Überfall. Er war mit seiner Verlobten und deren Sohn in Stuttgart in einem Hotel. Davor war die Familie bei der Schwester von H.s Verlobter, die ebenfalls vor Gericht aussagte. Während des Besuchs habe sie meistens die Lebensmittel besorgt, H. und seine Verlobte seien derweil auf Einkaufstour gewesen: "Sie haben Sportsachen, Schuhe und so gekauft", erzählte sie. "Ich weiß auch nicht, von welchem Geld." Schließlich habe sie sogar noch einen Wäschetrockner von H. geschenkt bekommen.

Info: Heute ist der vorletzte Verhandlungstag. Plädoyers und Urteil werden voraussichtlich am Montag folgen.