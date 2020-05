Von Denis Schnur

Heidelberg. Das Gerüst steht schon, heute wird die 50 Quadratmeter große LED-Leinwand installiert und am morgigen Mittwoch kann es dann losgehen im Autokino im "HeidelGarden". Und während der technische Aufbau vorangeht, wurde auch inhaltlich weitergearbeitet und das Programm für die erste Woche festgezurrt. Der erste Film, der seit knapp acht Jahren in einem Heidelberger Autokino zu sehen sein wird, ist am Mittwoch um 18 Uhr "Pokémon Meisterdetektiv Pikachu". Deutlich mehr dürfte jedoch erst um 21 Uhr los sein, wenn "A Star is born" mit Lady Gaga gezeigt wird.

Doch ausverkauft sind die Vorstellungen noch lange nicht: "Der Vorverkauf läuft sehr träge", sagte Jochen Englert, der auch das Luxor-Kino in der Bahnstadt betreibt, gestern Nachmittag zur RNZ. Das liege an der Vielzahl an Autokinos, die es mittlerweile gebe. Aber auch daran, dass die Filmverleiher nahezu alle Premieren auf Spätsommer verschoben haben. "Wir hoffen natürlich trotzdem, dass die Leute zahlreich kommen", betonte Englert. Dabei gehe es nicht darum, viel Geld zu verdienen – das sei bei einem Autokino in dieser Größe gar nicht möglich –, sondern darum, die Mitarbeiter in Lohn und Brot zu halten – und den Heidelbergern wieder Kulturveranstaltungen zu bieten.

Dazu laufen in der ersten Woche täglich mindestens zwei Filme, freitags und montags sind es drei, an Samstagen und Sonntagen sogar vier. Nach dem Start am Mittwoch folgen am Donnerstag etwa "Systemsprenger" (18 Uhr) und "Die Känguru Chroniken" (21 Uhr). Am Wochenende wird der erste Streifen um 15 Uhr gezeigt, der letzte um 23.30 Uhr.

Das Wetter soll dabei keinen Einfluss auf den Betrieb haben: Der Ton, der über das Autoradio übertragen wird, funktioniere auch bei Regen und Hagel einwandfrei, betont Englert. In seinem Autokino im hessischen Bensheim habe man auch schon zwei Stürme ohne Probleme überstanden. "Nur der Scheibenwischer stört dann vielleicht ein bisschen."

Neben dem normalen Filmbetrieb eignet sich der "HeidelGarden" laut dessen Betreiber Axel Kappey aber auch für andere Veranstaltungen. Das Rhein-Neckar-Fernsehen will dort etwa sein Sommerstudio aufbauen, Gespräche mit Enjoy Jazz und dem Heidelberger Frühling über Konzerte laufen und mehrere Firmen hätten bereits angefragt für Kunden- und Mitarbeiter-Events. Sogar Trauungen seien möglich, so Kappey: "Autokino-Hochzeiten – auch das gibt es mittlerweile." Die Betreiber gehen jedoch nicht davon aus, dass sie davon Gebrauch machen, da ab Mitte Juni in Baden-Württemberg wieder größere Veranstaltungen unter freiem Himmel erlaubt werden sollen. Dann soll das Autokino ohnehin zum Freiluft-Kino mit Bierbänken werden.

Bis dahin gelten jedoch strenge Regeln für den Besuch: Zwar muss im Auto keine Maske getragen werden, dafür jedoch beim Gang zur Toilette oder zum Kiosk. Pro Auto können zudem maximal fünf Personen anreisen, die aus maximal zwei Haushalten stammen dürfen.

Info: Das komplette Programm sowie Tickets gibt es unter www.cinegarden.de