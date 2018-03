Heidelberg. (pri/mare) Nanu, ist das eine Autowaschanalge am Straßenrand? Das fragen sich seit einigen Tagen Autofahrer, die im Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund am Baumschulenweg vorbei fahren. Denn dort steht tatsächlich eine gebrauchte Waschanlage.

Eine neue SB-Waschstraße entsteht hier aber nicht. Des Rätsels Lösung also: Landwirt Roland Pfisterer will die Anlage verkaufen.

Er erweist damit einem Freund einen Gefallen, der seine Waschanlage in der Eppelheimer Straße in der Heidelberger Bahnstadt aufgeben musste und noch kein neues Grundstück gefunden hat. Die Anlage ist zum verschrotten einfach zu schade, so Pfisterer.

Es sind schon mehrere Anfragen eingegangen. Möglicherweise will die Anlage jemand haben, der im Kosovo eine Tankstelle betreibt. Die Waschanlage ist noch funktionstüchtig und wiegt etwa 1000 Kilogramm. Die Höhe liegt bei ungefähr 3,20 Metern. 1200 Euro soll die Anlage inklusive einer Pumpe noch bringen. Marktwert sind etwa 2000 Euro.

Landwirt Pfisterer würde dem Käufer der Waschanlage auch bei verladen auf ein entsprechendes Transportfahrzeug behilflich sein.