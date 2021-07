Heidelberg. (pol/mare) Ein 7-jähriges Mädchen ist am Sonntagnachmittag im Pfaffengrund durch einen Hundebiss schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Die 7-Jährige spielte mit ihrer 6-jährigen Freundin mit deren Hund in einem Garten im Zeisigweg. Aus bislang unbekannten Gründen biss der zwei Jahre alte Hund dem Mädchen in den Hinterkopf, wodurch dieses schwere Verletzungen erlitt. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Die weiteren Ermittlungen gegen den 30-jährigen Halter des Hundes führen die Spezialisten der Polizeihundeführerstaffel. Der Hund wurde auf Wunsch des Hundehalters in ein Tierheim gebracht.