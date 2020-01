Heidelberg. (pol/rl) Mit einem Baseball-Schläger attackiert wurde ein 31-Jähriger im Pfaffengrund am Dienstagabend. Laut Polizeibericht wartete der Mann gegen 19 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters im Kranichweg auf einen Bekannten, als zwei dunkel gekleidete Männer auf ihn zukamen. Einer der beiden schlug ihm dann unvermittelt mit einem Baseball-Schläger gegen den Kopf. Dabei erlitt der 31-Jährige eine etwa fünf Zentimeter lange Platzwunde an der Schläfe. Danach flüchteten der Täter und sein Begleiter in Richtung Kurpfalzring

Die danach verständigte Polizei konnte die beiden Verdächtigen trotz eingeleiteter Fahndung bisher nicht fassen. Der 31-Jährige kam mit einem Krankenwagen zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Info: Wer den Vorfall mitbekommen hat oder Hinweise auf die beiden Männer geben kann, kann sich an das Polizeiposten Eppelheim unter der Telefonnummer 06221/766377 wenden.