Heidelberg. (RNZ) Die Stadt sperrt aufgrund von Sanierungsarbeiten die Peterstaler Straße im Stadtteil Ziegelhausen auf Höhe Hausnummer 93, an der Einmündung Mühldammweg, halbseitig. An dieser Stelle soll das Geländer erneuert und im Zuge dessen der gesamte Gehweg neu beschichtet werden. Die Arbeiten beginnen am Montag, 12. April, und dauern voraussichtlich bis 14. Mai.

Der Gehweg ist ebenfalls einseitig von der Sperrung betroffen. Der Straßenverkehr wird mit einer vorübergehenden Ampel geregelt. Ebenso gelangen Fußgängerinnen und Fußgänger über eine Baustellenampel auf den gegenüberliegenden Bürgersteig. Die Ersatzhaltestelle für die Busstation Mühldamm ist während der Bauarbeiten etwa 50 Meter weiter südlich zu finden.