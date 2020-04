Heidelberg. (pol/rl/rie) Ein zwölfjähriges Mädchen war gegen 18.30 Uhr am Montagabend in der Verlängerung des Heidebuckelwegs im Wald spazieren, als sie von einem etwa 20-jährigen Mann angesprochen wurde. Als sie weglaufen wollte, hielt der junge Mann ihr den Mund zu und drückte sie zu Boden.

Weil sie sich stark wehrte, ließ der Mann schließlich von ihr ab und flüchtete in Richtung Wald. Das Kind lief sofort nach Hause und meldete den Vorfall ihrem Vater.

Die Polizei fahndete noch am Abend mit starken Kräften und einem Polizeihubschrauber nach dem Mann. Bisher ohne Ergebnis.

Auch am Tag danach gab es noch keine Spur: "Wir kennen seine Identität noch nicht", sagte ein Polizeisprecher am Dienstagnachmittag auf RNZ-Anfrage. "Wir ermitteln akribisch, haben das Mädchen befragt und am Tatort Spuren gesichert."

Der Mann soll etwa 20 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Er hat schwarze abrasierte Haare, eine dünne Statur und soll dunkelhäutig sein. Er trug eine lange blaue Arbeitshose und ein T-Shirt.

Info: Die Kriminalpolizei Heidelberg bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0621/174-4444.