So werden die Heidelberger Peter Schumann in Erinnerung behalten: an der Orgel der Heiliggeistkirche. Archivfoto: Hentschel

Von Bruno Dumbeck

Heidelberg. Seinen 90. Geburtstag wird er also nicht mehr in der Heiliggeistkirche, seinem langjährigen Arbeitsort, feiern können, so sehr er sich das neulich noch gewünscht hatte. Nun ist Peter Schumann am Samstag im Krankenhaus Salem – wie uns versichert wurde – friedlich entschlafen, ohne lange leiden zu müssen. Nach seiner jüngsten Operation gab er sich sogar heiter und zuversichtlich. Der große Heidelberger Musiker wurde 88 Jahre alt.

Welch ein Kantorenleben! Sein großes Talent auf allen Instrumenten, die Tasten haben, zu brillieren, wurde bei dem Jugendlichen, der aus Hanau stammte, früh erkannt und gefördert. Und namhafte Lehrer standen ihm während seines Studiums prägend zur Seite. Etwa Helmut Walcha an der Orgel, Kurt Thomas bei der Orchesterleitung vor Chor und Orchester. Was Wunder, dass er sich um interessante Arbeitsplätze nie bemühen musste: Erste Jahre in Wiesbaden, dann Hamburg und schließlich Heidelberg, wo er sich nach dem Tod von Bruno Penzien 1970 mühelos gegen 27 andere Kandidaten durchsetzte.

Es war sein stupendes Orgelspiel alter und neuerer, ja: neuester Literatur, das den Ausschlag gab. Seine unkonventionellen, mitunter "frechen" Registrierungen, übte er bis ins hohe Alter aus. Von der unendlichen Phantasie seiner Choralvorspiele und großen freien Improvisationen ganz zu schweigen. Wie einen Dankeslohn dafür empfand er deshalb, wie er seinerzeit bekundete, den Neubau der Steinmeyer-Orgel in der Heiliggeistkirche im Sommer 1980. Allerdings hatte er rund ein Drittel der Kosten selbst eingespielt!

Auf das andere Standbein seiner Heidelberger Dienstzeit (1971 bis 1999), die mit großer Treue und besten Stimmen ausgestattete Studentenkantorei, konnte sich Peter Schumann bei allen Projekten verlassen. Ob die "Klassiker" Bach, Händel, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Brahms, Verdi auf dem Probenplan standen oder ältere und jüngere Meister, Schütz, Distler, Janácek, Frank Martin, Mauricio Kagel oder Finkbeiner – sein Chor hielt fest zu ihm und erwarb sich auch bei Auslandsreisen in die Provence (sechs Mal mit Bachs Johannes-Passion) oder nach Breslau (Elias) die lebhafte Zustimmung des dortigen Publikums. Und die beliebten Chor-Orgel-Konzerte belegten Jahr für Jahr seine faszinierende Zweiseitigkeit als A-cappella-Interpret wie als Meister der Manuale und des Pedals. Zuweilen gab Peter Schumann aber auch den Querkopf, zumal mit seinen kirchlichen Oberen. Gewöhnlich aber überzeugte er seine Kritiker am Ende durch musikalische Argumente, die auch zu legendären Überraschungen bei den Konzerten führten. Als "Teamplayer" griff er – eine seltene Ausnahme bei Kantoren – gerne dramaturgische Anregungen aus dem Chor auf und schuf damit zusätzliches Engagement fürs Ganze.

Mit Peter Schumann geht nun ein Musikant Gottes und der Menschen von uns, dessen geistreiche Einwürfe in den Proben, zuweilen auch in den Gottesdiensten (Zuruf in die Gemeinde hinein: "Nun singen Sie doch mal richtig, zeigen Sie, dass Sie emanzipierte Christen sind!") Legende sind.

Ihn ein "Original" zu nennen, wäre verkürzt, dafür vertiefte er sich zu sehr in die Substanz der Noten. Ihn als bloßen "Tastenvirtuosen" zu bezeichnen, würde seinen Esprit missachten. Eine außergewöhnliche musikalische Persönlichkeit von Rang – ja: Das war er!

Die Heidelberger Kirchenmusik, und beileibe nicht bloß die evangelische, sind ihm zu großem Dank verpflichtet. Er hat allen seinen Sängern und Instrumentalisten und Zuhörern eine lebensprägende Liebe zur Musik vermittelt. Das steht im Zentrum seines Vermächtnisses. Heidelbergs Musikwelt vermisst ihn und seine wunderbare Musik schon jetzt.