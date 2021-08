Heidelberg. (ths) Die Heidelberger Karnevalisten trauern um einen Großen ihrer Zunft: Der Vizepräsident und Sprecher der Ehrensenatoren der Perkeo-Gesellschaft, Andreas Ziegler, verstarb am vergangenen Wochenende im Alter von nur 59 Jahren unerwartet in seinem Domizil in Mannheim-Käfertal. "Ich werde in diesem Jahr noch 60", hatte er jüngst zu seinem Präsidenten, "Perkeo" Thomas Barth, gesagt. Er wollte nämlich spätestens in zehn Jahren seine Nachfolge gesichert wissen. Bis dahin sollte es deshalb für den geschäftsführenden Gesellschafter eines international agierenden Unternehmens für Schweißtechnik weiterhin heißen, sich voller Lebensfreude für die Narren zu engagieren.

Ziegler zählte zu den spätberufenen Karnevalisten. Vor 20 Jahren erhielt er erst die Ehrensenatorenkappe der ältesten Heidelberger Brauchtumsgesellschaft. Fortan setzte sich der gebürtige Mannheimer unentwegt für die Heidelberger Fastnacht ein. Elf Jahre später wählten ihn die damals 150 Ehrensenatoren in geheimer Wahl einstimmig zu ihrem Sprecher im Präsidium der Gesellschaft. Diese Funktion als "Primus inter pares" bestätigte man wiederum vor wenigen Wochen in der Jahreshauptversammlung. Das zweithöchste Amt als Vizepräsident übernahm Ziegler dann 2014.

Zusätzlich zählte er zu den Gründungsmitgliedern der Perkeo-Ehreneskorte und avancierte ab 2016 sogar zu deren Kommandanten. Ziegler zählte aufgrund seines unermüdlichen Engagements zu den Organisationsgenies des Vereins, der sämtliche Veranstaltungen der Gesellschaft zu Highlights in der Kurpfälzer Fastnacht reifen ließ und dabei auch selbst auftrat. Schon als Großmeister des Noblen Ordens mit der Ehrencollane ausgezeichnet, verlieh ihm "Perkeo" nun posthum den 16. Hofnarrenorden, und damit die höchste Auszeichnung der Gesellschaft.

Immer mal wieder wegen seiner Körperstatur von Barth "Andreas der Große" genannt, verkörperte er einen den Menschen zugewandten, geistreichen Fastnachter. Dies zeigte sich auch in der Anschaffung der Gala-Uniformen für Präsidium, Elferrat und Eskorte, da "Glanz und Prunk" seiner Meinung nach zur Fastnacht gehören. Und er schaffte es immer wieder, Ikonen der deutschen Fastnacht zu den Prunksitzungen zu verpflichten.

Info: Die Trauerfeier für Andreas Ziegler findet am Freitag, 27. August, 12 Uhr, auf dem Friedhof in Mannheim-Rheinau im Waldgartenweg 19 statt.