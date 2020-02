Heidelberg. Die Stadt startet einen neuen Versuch gegen die Gänseplage an der Neckarwiese: Perkeo soll sich der Sache als professioneller Gänseschreck annehmen. Zugleich will die Stadt damit auch etwas gegen die Arbeitslosigkeit tun. Die Symbolfigur der Heidelberger Fastnacht ist bisher nämlich nur in der fünften Jahreszeit voll beschäftigt. Mit der Stelle als Gänseschreck kann er auch in den vier anderen Jahreszeiten seinen Lebensunterhalt selbst verdienen.

Ein erster Probelauf brachte allerdings noch nicht die erwünschte Wirkung: Die Gänse würdigten den Faxen machenden Perkeo keines Blickes. "Ein komischer Vogel mehr oder weniger – das ist uns egal", erklärte ein sichtlich unbeeindruckter Ganter der RNZ. Immerhin: Zahlreiche Senioren freuten sich über den unerwarteten Auftritt.

Wie an jedem Faschingsdienstag gehört dieser Artikel zu unserem närrischen RNZ-Angebot und auch hier gilt: Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Hajo!