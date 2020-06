Von Maria Stumpf

Heidelberg. Neustart im Parkraumstreit: Der Bezirksbeirat Altstadt forderte in seiner jüngsten Sitzung neue Regeln für das Parken in der Friedrich-Ebert-Anlage. Die Stadt muss demnach prüfen, ob künftig die Hälfte der rund 45 Stellplätze nur noch für Bewohner zur Verfügung stehen kann. Nach einem Jahr sollte eine Evaluation der Maßnahme erfolgen. Die Empfehlung der Stadtverwaltung sieht dagegen vor, weiterhin für alle Plätze im westlichen Teil der Straße das Kurzzeitparken mit Parkschein zu bestimmten Tageszeiten zuzulassen.

Genau das aber wollte die Mehrheit der Beiräte nicht mehr. Zurzeit gelten in der Friedrich-Ebert-Anlage unterschiedliche Parkregelungen tagsüber und auch nachts. Es sei für Bewohner allerdings insgesamt sehr schwer, in diesem Bereich Parkplätze zu finden, hieß es. Martin Kragl vom Amt für Verkehrsmanagement hatte somit einen schweren Stand. Es gehe doch auch um die Aufrechterhaltung des Geschäftslebens in dieser innerstädtischen Hauptverkehrsstraße und um das Ordnen des ruhenden Verkehrs, argumentierte er.

Kragls Vorschlag, dass es in den umliegenden Parkhäusern ausreichend freie Dauerstellplätze für Bewohner gebe und die bisherige Tag-Nacht-Regelung ein Kompromiss sei, fand das Gremium nicht hilfreich. Franz Bartholomé, Anna Krez (beide Grüne) und Gerd Guntermann (GAL) kritisierten, dass die Stadt sich zu sehr auf den Individualverkehr in der Stadt konzentriere und den Klimaschutz vernachlässige. "Wir wollen doch insgesamt den Autoverkehr in der Innenstadt reduzieren", so Bartholomé. Doris Hemler (Grüne) hatte letztlich die Idee mit der Halbierung der 45 Parkflächen, zunächst begrenzt auf ein Jahr.

"Nur Bewohnerparkplätze dort zu schaffen würde voll gegen das Interesse von Gewerbetreibenden gehen", regte sich dagegen Bezirksbeirat Matthias Fehser ("Heidelberger") auf. Er betreibt einen Laden vor Ort. "Wir alle sind froh um jeden Kunden. Wo Geschäfte sind, muss kurzfristiges Parken möglich sein, und das schnell." Hundert Prozent Bewohnerparken sei "Blödsinn", meinte er und verwies auch auf die Probleme des Anlieferverkehrs. Von Hannes Wendling (FDP) kam Unterstützung: "Wir müssen als Stadt dem Einzelhandel helfen." Den Verwaltungsvorschlag "tagsüber für Kunden, nachts für Anwohner" fand er grundsätzlich gut: "Das könnte man sich auch mal für den Oberen Faulen Pelz überlegen."