Heidelberg. (pol/mün) Ein Paketzusteller fährt die Fußgängerzone in der Altstadt, will schnell ein Päckchen ausliefern und dann das: Er kommt zurück und ein Dieb hat sich bedient. Etliche Pakete fehlen. Das musste ein Paketzusteller am 5. Mai in der Hauptstraße erleben. Jetzt kam heraus, wie hoch der Diebstahlsschaden ist: 20.000 Euro war der Inhalt der gestohlenen Pakete wert.

Deswegen sucht die Polizei Zeugen, die den Vorfall vor gut sechs Wochen beobachtet haben könnten. Der Diebstahl soll sich zwischen 10.45 und 11 Uhr am Dienstag, 5. Mai, ereignet haben.

Hinweise werden unter der Rufnummer 06221/991700 entgegen genommen.