Heidelberg. (pol/mün) Besonders schwere räuberische Erpressung - so lautet der Vorwurf der Ermittler gegen einen 16 Jahre alten Jugendlichen, der jetzt in Untersuchungshaft sitzt. Der Inhaftierte soll einen Gleichaltrigen am vergangenen Donnerstag angegangen und ausgeraubt haben. Nach den Angriffen auf der Neckarbrücke zwischen Schlierbach und Ziegelhausen sprang das verletzte Opfer in den Fluss, um sich in Sicherheit zu bringen.

Der Vorfall hat sich nach Angaben der Ermittler in der Nacht zum Freitag in der vergangenen Woche abgespielt. Der Tatverdächtige hatte sein späteres Opfer am Heidelberger Hauptbahnhof getroffen. Hier hatte er den 16-Jährigen bedroht und einen vierstelligen Bargeldbetrag von ihm gefordert.

Daraufhin fuhr der eingeschüchterte Jugendliche zusammen mit dem Angreifer zur Brücke, heißt es in dem Bericht. Dort soll er durch Schläge und Tritte weiter eingeschüchtert worden sein, woraufhin er seinem Peiniger einen kleinen Bargeldbetrag gegeben habe.

Danach habe der mittlerweile Inhaftierte dem 16-Jährigen mit einer Glasflasche gegen den Hinterkopf geschlagen. Mit erheblichen Verletzungen geriet der andere 16-Jährige in Panik und flüchtete durch einen Sprung von der Brücke in den Neckar, so die Ermittler. Ein Stück flussabwärts konnte er sich dann an das Ufer retten.

Die Ermittler der Kriminalpolizei suchen noch Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0621/174-4444 melden sollen.