Heidelberg-Ziegelhausen. (ths) Klaus Fanz (Grüne) warb in der jüngsten Bezirksbeiratssitzung für ein Portal, das stadtteilpolitische Inhalte auf Ziegelhäuser Ebene darstellen und zur Diskussion anbieten könnte. Deshalb schrieb er schon im Vorfeld Gemeinderäte und Bezirksbeiräte an, um sich über sein gestaltetes Internetportal "Neckar und Steinbach" Gedanken zu machen.

Auf die Idee kam der 68-Jährige, weil auf der Oktobersitzung vergangenen Jahres die Anwesenden den ersatzlosen Wegfall der "Stadtteil-Rundschau" mit Recht beklagten. Andere Vorschläge wie Stadtteilfernsehen waren nicht zu verwirklichen, sodass der ehemalige Realschulrektor seine Studienkenntnisse in Informatik nutzte, um dieses Portal umzusetzen.

"Damit bietet sich bewusst die Möglichkeit der transparenten inhaltlichen Diskussion, beispielsweise über die Poller in der Hirtenaue, die Verkehrssituation im Oberen Rainweg oder den Abdruck aller Stadtblattartikel der Ziegelhäuser Gemeinderäte", erklärte er. Als ein "ganz tolles Portal" wertete Peter Schlör (CDU) dieses Angebot, während Sven Schuster (SPD) ein Andocken an die Homepage des Stadtteilvereins anregte. Auf alle Fälle gelte es jetzt, "in einen offenen Dialog" zu gehen.