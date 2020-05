Wegen Bauarbeiten am Stationsgebäude fuhr die obere Bergbahn nicht. Foto: Dittmer

Heidelberg. (RNZ) Die historische obere Bergbahn nimmt am Mittwoch, 27. Mai, wieder ihren Betrieb auf. Damit können die Besucher von der Station Molkenkur wieder auf den Königstuhl fahren. Die untere Bergbahn, die zwischen Kornmarkt, Schloss und Molkenkur fährt, ist bereits seit dem 12. Mai wieder unterwegs. Beide fahren zu den gewohnten Zeiten des Sommerfahrplans: die obere Bergbahn alle 20 Minuten zwischen 9 und 20 Uhr und die untere Bergbahn im Zehn-Minuten-Takt. In beiden Bahnen gilt Mundschutzpflicht.

Die obere Bergbahn geht erst jetzt wieder in Betrieb, weil an der Station Königstuhl sogenannte Auflager-Konsolen aus Sandstein ausgetauscht werden mussten, die die Sandstein-Podeste an den Treppen rechts und links des Gleises halten. Das Stationsgebäude stammt aus dem Jahr 1904 und es gibt keine detaillierten Bauzeichnungen.