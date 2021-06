Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Vor fünf Jahren lebten 15 Mönche in der Benediktinerabtei Stift Neuburg – heute sind es acht. Ihr Altersschnitt beträgt 74 Jahre, der letzte Neueintritt liegt 15 Jahre zurück. Wie man es dreht und wendet: Die Zukunft des Klosters in Ziegelhausen ist akut bedroht. "Der Niedergang Stift Neuburgs ist nach menschlichem Ermessen nicht mehr aufzuhalten", sagt einer der acht Verbliebenen, Bruder Peter Jasper. Wie also geht es weiter am vielleicht idyllischsten Fleckchen Heidelbergs?

Stift Neuburg hat turbulente Jahre hinter sich: Rechtsstreits mit Pächtern und Angestellten sowie interne Querelen gipfelten in der Absetzung von Abt Winfried Schwab im Herbst 2018. Inzwischen ist etwas Ruhe eingekehrt. Seit gut einem Jahr ist Pater Benedikt Pahl der neue Obere – die Mönche wählten ihn zum Konventualprior. Seine Amtszeit endet 2026, pünktlich zum 100-Jahr-Jubiläum des Ziegelhäuser Benediktinerklosters.

Seit April 2020 Oberer in Neuburg: Pater Benedikt Pahl. Foto: pr

Ist Pater Benedikt der letzte Obere der Abtei? Besteht seine Aufgabe darin, das Kloster abzuwickeln? "Nein, es gibt überhaupt keine Absicht, das Kloster aufzugeben", sagt der Konventualprior im Gespräch mit der RNZ. "Wir haben die Hoffnung, den Mut und die Kraft, hier noch einige Jahre einen guten Dienst tun zu können, auch für die vielen Heidelberger, die uns so verbunden sind." Doch ist der Seelsorger, der auch als Religionslehrer am Heidelberg College in Neuenheim arbeitet, Realist: "Wir wissen, dass wir älter werden, dass wir zu acht sind – und eine Situation kommen kann, in der es absurd wäre, das Riesenareal zu behalten."

So sieht das auch Pater Albert Schmidt. Der Abtpräses der Beuroner Kongregation – des Benediktiner-Klosterverbands, zu dem Stift Neuburg gehört – ist im Rahmen eines regelmäßigen kirchlichen Aufsichtsverfahrens seit Mai 2017 als Visitator in Stift Neuburg tätig. Da diese Visitation noch immer läuft, bestimmt er nun gemeinsam mit Pater Benedikt die Geschicke Neuburgs mit. Der Abtpräses sagt: "Wir drehen hier nicht demnächst den Schlüssel um. Es wäre aber sinnlos, von einer institutionellen Unsterblichkeit auszugehen." Ganz Benediktiner, sagt er noch: "Wenn Gott will, dass Neuburg bleibt, wird er dafür sorgen."

Der Abtpräses der Beuroner Kongregation und Visitator im Stift, Pater Albert Schmidt. Foto: pr

Doch bedeutet das nicht, dass die Mönche nur gottergeben abwarten, was passiert. Es gebe mehrere Anfragen und bereits gute Gespräche mit potenziellen Partnern. Nach RNZ-Informationen ist einer dieser potenziellen Partner der "Heidelberger Frühling". Festivalintendant Thorsten Schmidt sagt dazu auf Anfrage: "Stift Neuburg ist einerseits Kloster, ist aber vom 19. bis ins frühe 20. Jahrhundert auch ein bedeutender Anziehungspunkt für Künstlerinnen und Künstler gewesen. Man könnte sagen, es war das Zentrum der Heidelberger Romantik. So ist es nicht verwunderlich, dass Kloster und ,Heidelberger Frühling’ gemeinsam davon träumen, diesen künstlerischen Ort wieder erstehen zu lassen."

Hintergrund > Mönche in Neuburg gibt es erstmals im Jahr 1130. Das neugegründete Kloster ist damals nicht eigenständig, sondern abhängig von der Mutterabtei in Lorsch, wo die Regel des heiligen Benedikt (480-547) gilt. Ob an gleicher Stelle zuvor schon eine Burg stand, ist nicht sicher belegt. [+] Lesen Sie mehr > Mönche in Neuburg gibt es erstmals im Jahr 1130. Das neugegründete Kloster ist damals nicht eigenständig, sondern abhängig von der Mutterabtei in Lorsch, wo die Regel des heiligen Benedikt (480-547) gilt. Ob an gleicher Stelle zuvor schon eine Burg stand, ist nicht sicher belegt. 1195 kommen Nonnen, und Neuburg wird zur Zisterzienserabtei – und floriert: Das Kloster wächst, man baut eifrig. Doch das schlägt auf die Finanzen und so dürfen ab 1360 nur noch 20 Nonnen dort leben. Auch moralisch geht es bergab: Um die Wende zum 15. Jahrhundert wird von Totschlägen innerhalb der Klostermauern berichtet, und die Heidelberger beklagen das sittenlose, weltliche Benehmen der Nonnen. Mit der Reformation endet um 1572 das klösterliche Leben vorerst: Neuburg wird zum Landhaus des Kurfürsten. Ab dem 17. Jahrhundert geht es dann ständig hin und her: Mal gehört Neuburg den Jesuiten, mal dient es als evangelisches adeliges Fräuleinstift, immer wieder wechseln Besitzer und Nutzung der Klosteranlage. Im Jahr 1825 beginnt die romantische Phase Neuburgs: Goethe-Freund Fritz Schlosser macht das Anwesen zu seinem Sommersitz. Damit wird Neuburg für 100 Jahre zum Treffpunkt von berühmten Literaten, Musikern und Kunstfreunden. 1926 kommen die Benediktiner zurück: Die Erzabtei Beuron kauft Stift Neuburg und macht es – nach 800 Jahren – wieder zum Benediktinerkloster. Schon zwei Jahre später wird es selbstständige Abtei innerhalb des Klosterverbands der Beuroner Kongregation – das ist bis heute so. rie

Konkreter werden wollen weder die Mönche noch der Intendant. Aber Pater Benedikt verspricht: "Hier wird etwas kulturell Wertvolles entstehen, denn Kunst und Kultur sind ja Teil der benediktinischen Tradition." Als Beispiel für eine mögliche kulturelle Nutzung nennt der Konventualprior die denkmalgeschützte Scheune von 1936: "Die wird aktuell nicht genutzt, das ist schade." Die Landwirtschaft, von der die Mönche früher einmal lebten, liegt seit einiger Zeit brach.

Pahl und Schmidt machen aber zugleich klar, dass weiter in die Wohnbereiche der Mönche investiert werde: "Wir renovieren und bauen Nasszellen in die Zimmer", so Pater Benedikt. "Das wird alles nachhaltig und barrierefrei", sagt er – und fügt hinzu: "so, dass die Räume im schlimmsten Fall irgendwann auch von anderen genutzt werden können." Jedoch müsse niemand fürchten, dass auf dem Gelände ein Vier-Sterne-Hotel entstehe, "oder etwas anderes, womit Reibach gemacht wird".

Der abgesetzte Abt Winfried hatte sich für das Kloster eine große Zukunft vorgestellt, er wollte Kunst und Kultur nach Neuburg holen, aber auch Managementseminare. Von einem "Neuburger Aufbruch" war damals die Rede. Doch die Pläne wurden gestoppt, Pater Albert Schmidt setzte den Abt ab. Heute erklärt der Visitator: "Abt Winfrieds Pläne waren inhaltlich und finanziell eine Bedrohung für das Kloster – und seine Amtsführung ebenso."

Bruder Peter Jasper, der 2006 als bisher letzter Mönch in Neuburg eintrat, sieht das anders: "Es war ein echter Aufbruch und er wäre eine Chance gewesen." Es habe ernsthafte Eintrittskandidaten und sogar einen Postulanten – einen Mönch in der "Probezeit" – gegeben. "Der trat aber aus, als er sah, welche Machtkämpfe hier oben ausgefochten wurden." Für Bruder Peter ist klar: "Die Chance einer nachhaltigen Zukunftssicherung ist mit der Zerstörung des ,Neuburger Aufbruchs’ vertan worden."