Von Anica Edinger

Heidelberg. Man weiß nie, was kommt. Das macht für Nima Darabi den besonderen Reiz am Battle-Rap - einer spezifischen Form des Rap - aus. "Das ist eine Kunst", sagt der 23-Jährige. Und am Ende gewinnt der Stärkere. Das Format kommt jetzt auch nach Heidelberg. Denn Nima Darabi ist einer der Organisatoren und Initiator des ersten Rap-Battles im Haus der Jugend am 20. Oktober.

Die Regeln sind einfach - und sie dürften auch dem Laien-Publikum spätestens seit der oscarprämierten Verfilmung "8 Mile" mit Eminem bekannt sein. "Gegner A fordert Gegner B heraus, Gegner B gibt eine Antwort und so geht es weiter, bis einer gewonnen hat", erklärt Nima Darabi. Wer das ist, entscheidet in der Regel eine professionelle Jury - und so wird es auch in Heidelberg sein. Über das musikalische Schicksal der Nachwuchsrapper richten im Haus der Jugend die Künstler Richness, Shadow, Cossu und Musiye - die alle selbst Rapper aus der Region sind. Für Nima Darabi ist das auch eines der Ziele der Veranstaltung, die vom Förderverein des Haus der Jugend mitgetragen wird: "Wir wollen jungen Nachwuchsrappern eine Bühne geben." Schließlich ist der 23-Jährige sicher: "Es gibt so viele gute Rapper hier in der Stadt. Nur wird ihnen keine richtige Plattform geboten." Am 20. Oktober sollen sie sie endlich bekommen. Dann wird im Haus der Jugend die Vorauswahl getroffen, die besten 16 treten schließlich in Achtel- und Viertelfinals gegeneinander an.

Doch es kommt noch besser. Denn für die besten Vier winkt am 1. Dezember beim Jugendtanztag ein Auftritt auf der ganz großen Bühne in der Stadthalle. "Dann werden das Halbfinale und das Finale ausgetragen", erklärt Darabi. Zudem bekommen die Gewinner Preise bis zu 200 Euro. Doch für den Organisator steht das nicht im Mittelpunkt. "Die Jugendlichen sollen durch das Rap-Battle Erfahrung sammeln", sagt er. Schließlich sei die Unterstützung des Künstler-Nachwuchses auch eines der Anliegen des Haus der Jugend.

Er selbst verbrachte sein halbes Leben in der Römerstraße 87 - "das ist wie mein zweites Zuhause", so Darabi. Über den städtischen Ferienpass habe er vor zwölf Jahren erstmals bei einem Breakdance-Workshop im Haus der Jugend teilgenommen - und ist dort hängen geblieben. Noch heute tanzt Darabi in der städtischen Jugendeinrichtung. Er findet: "Tanzangebote gibt es ausreichend und die jährlichen Rockkonzerte kamen nicht so gut an." Daher habe er angeboten, mit seiner Veranstaltungsfirma "The Fam" - ein Start-up, das er mit Freunden ins Leben gerufen hat - ein Rap-Battle zu organisieren. Im Haus der Jugend stieß die Idee schnell auf Gegenliebe - jetzt fehlen nur noch die Rapper (ab 16 Jahren), die sich im Zweikampf gegen andere behaupten wollen.

Info: Anmelden kann man sich bis Sonntag, 14. Oktober, per E-Mail an info@thefamevents.com oder postalisch an Haus der Jugend, Römerstraße 87, 69115 Heidelberg.