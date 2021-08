Von Maria Stumpf

Heidelberg. Es fehlt noch etwas Gemütlichkeit in der neuen Tagesstätte, doch mit dem neuen Karl-Klotz-Haus am Gleisdreieck bietet der Katholische Verein für soziale Dienste (SKM) im Auftrag der Stadt vielen Menschen ohne Wohnung eine wertvolle Anlaufstelle. Über 20 Jahre war das Haus in der Kaiserstraße provisorisch in einem alten Gebäude untergebracht, den Umzug in den barrierefreien Neubau in Bahnhofsnähe empfindet SKM-Geschäftsführer Bernhard Ortseifen "auch als Wertschätzung gegenüber Besuchern, Mitarbeitern und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern".

Im Karl-Klotz-Haus arbeiten zehn Kolleginnen und Kollegen, rund 40 ehrenamtliche Kräfte unterstützen im Alltag. "Unser Haus steht allen offen", betont der Geschäftsführer. Bauherr war die Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz Heidelberg (GGH). Pro Tag besuchen bis zu 30 Menschen – meist Männer – die Tagesstätte, 140 Personen haben im Karl-Klotz-Haus ihre Postadresse, informiert Kollege Matthias Meder. Beim Rundgang der Sozialbürgermeisterin Stefanie Jansen auf drei Etagen mit jeweils rund 300 Quadratmetern ist auch Angelika Haas-Scheuermann, Leiterin des Amts für Soziales und Senioren, dabei.

Hier finden Besucher einen multifunktionalen, großen Raum mit Sitzecke und Esstischen vor, eine Küche mit Hygieneregeln auf Gastro-Niveau samt Spülmaschine und Kühlräumen, eine Kleiderkammer, Wäscheservice, Duschen, Toiletten. Regelmäßige Medizin-Sprechstunden gibt es auch. Die Tagesstätte soll ein Schutzraum sein für wohnungslose Menschen, so der Anspruch. "Aber es gibt auch Regeln", sagt Matthias Meder. Ab neun Uhr gebe es kostenfreies warmes Essen und Getränke, die Lebensmittel seien zu 75 Prozent Spenden, meist von Tafelläden. Ein PC, freies W-Lan, Bücher und Spiele stehen bereit, im Hofbereich gibt es Sitzbänke unterm Dach und die Möglichkeit für Tischtennis und Kickern. Hunde dürfen zwar nicht mit ins Haus, sind im Hof aber willkommen. Aktuell ist das Haus bis 13 Uhr geöffnet, im Winter bis 15 Uhr.

Wer in Heidelberg aufgrund einer Notsituation obdachlos werde oder aus persönlichen Gründen ohne festen Wohnsitz lebe, finde hier also beispielhafte Unterstützungsstrukturen, freut sich Sozialbürgermeisterin Jansen. Auch Angelika Haas-Scheuermann ist von der Bandbreite der niederschwelligen Angebote in der Stadt überzeugt – und nimmt ebenfalls mit Freude zur Kenntnis, dass man im Karl-Klotz-Haus auch "aufsuchende Bildungsarbeit" gestartet hat: Zum "Mittwochstreff" kommen immer mal wieder Referenten zu ausgesuchten Themen. Das Projekt läuft in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule. "Unser Konzept ist, das Haus stärker zu öffnen", sagen die SKM-Mitarbeiter.

Für wohnungslose Menschen in Heidelberg stehen noch weitere Hilfsangebote zur Verfügung, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Das sind unter anderem bis zu 80 Plätze des Vereins "Obdach" über das Stadtgebiet verteilt und bis zu 70 Plätze im Wichernheim in der Altstadt. Besondere Angebote für wohnungslose Frauen gibt es im "FrauenRaum" im Margot-Becke-Ring in Kirchheim. Die Stadt finanziert außerdem eine Streetwork-Stelle beim SKM, wo Menschen auf der Straße einen direkten Ansprechpartner finden. In Heidelberg leben laut Stadtverwaltung rund 70 Menschen auf der Straße, zusätzliche 80 verfügen über keine Meldeadresse.