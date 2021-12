Von Philipp Neumayr und Denis Schnur

Heidelberg. Kurz vor Weihnachten, der Universitätsplatz in der Heidelberger Altstadt liegt verwaist unter grauem Wolkenhimmel. Zwei Stockwerke höher, im Zimmer von Uni-Rektor Bernhard Eitel in der Alten Universität, steht das Fenster offen. Trotz Booster-Impfung: Vorsicht muss sein, das Virus ist schließlich noch immer in der Welt. Im RNZ-Interview zum Jahresende erklärt Eitel, warum er dennoch an der Präsenzlehre festhalten möchte und wieso er es für falsch hält, angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante vorzeitig zu kapitulieren.

Herr Eitel, auf einer Skala von 1 bis 10: Wie froh sind Sie, dass das Jahr 2021 vorbei ist?

Wie immer vor Weihnachten: neun. (lacht)

So schlimm?

Die Zeit zwischen Sommerurlaub und Jahresende ist einfach kraftraubend, da ist man kurz vor Weihnachten immer etwas geplättet.

Hat die Pandemie dieses Jahr auch für Sie zu einem besonders anstrengenden gemacht?

Jedes Jahr hat seine besonderen Herausforderungen.

Im Oktober gaben Sie noch die Maßgabe aus, das Wintersemester an der Uni solle zu 100 Prozent in Präsenz stattfinden. War das angesichts der pandemischen Entwicklung zu gewagt?

Nein. Es ist unsere Aufgabe, so weit es möglich und verantwortbar ist, Präsenzveranstaltungen durchzuführen. Das ist aus meiner Sicht auch gerechtfertigt, weil wir wissen, dass weit mehr als 90 Prozent unserer Studierenden geimpft sind. Und auch bei unseren Beschäftigten ist die Impfquote inzwischen ähnlich hoch.

Seit einigen Wochen dürfen laut Corona-Verordnung nur noch Geimpfte und Genesene in die Hör- und Seminarsäle. Ist der Universitätsbetrieb aktuell sicher genug?

Es gibt Menschen, die sagen, in der Universität ist es sicherer als in der Straßenbahn. Und ich denke, dem ist auch so. Wir halten die Regeln strikt ein und haben ein ausgereiftes Hygienekonzept. Dass manche Studierenden ein ungutes Gefühl haben, wenn sie in die Universität gehen, kann ich nachvollziehen, aber das ist dann eher vom Bauch als vom Kopf her gedacht. Ich sehe aktuell keinen Grund, warum man keine Präsenzveranstaltungen anbieten sollte.

Wie hoch ist der Anteil der Veranstaltungen, die derzeit in Präsenz stattfinden?

In allen Fächern wird versucht, so viel Präsenz wie möglich anzubieten, und in den meisten Fächern wird das auch umgesetzt. Ein Problem haben wir bei einigen großen Vorlesungen, bei denen zu viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen würden. Daher finden diese Veranstaltungen auch in digitaler oder hybrider Form statt.

Was ist mit denjenigen Studierenden, die nicht an Präsenzveranstaltungen teilnehmen können, weil sie weder geimpft noch genesen sind?

Wer sich nicht impfen lassen will, es aber aus gesundheitlichen Gründen könnte, der muss auf alternative Formate zugreifen, die bereitgestellt werden, oder die Lehrinhalte mit vergleichbaren Materialien nacharbeiten. Aber man kann ja nicht mehr als 90 Prozent der Studierenden unter einer Minderheit leiden lassen, die sagt, sie will sich nicht impfen lassen. Das käme einer Diktatur durch die Minderheit gleich, das ist nicht akzeptabel.

Reichen die bestehenden Vorkehrungen und Regeln aus, um auch gegen die Omikron-Variante gewappnet zu sein?

Ich bin kein Prophet. Ich kann nur sagen: Es ist unsere Aufgabe und unsere Pflicht, Universität zu leben, Forschung und Lehre zu ermöglichen. Und diese Aufgabe erfüllen wir in Präsenz, denn wir sind eine Forschungs- und keine Fernuniversität. Es muss einen Austausch geben zwischen Lehrenden und Lernenden, die Ideen müssen sich gegenseitig befruchten, die Studierenden untereinander Gemeinschaften bilden und einander unterstützen können. Deshalb sagen wir: Präsenz so weit wie möglich und so weit verantwortbar.

Die Omikron-Variante gilt aktuellen Erkenntnissen zufolge als noch einmal ansteckender als die Delta-Variante. Müsste man vor diesem Hintergrund nicht doch vermehrt von der Präsenz- in die Online-Lehre gehen?

Wir haben eine Verantwortung gegenüber den Studierenden und wir haben auch die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, Wissen zu vermitteln und neu zu produzieren. Unseren Auftrag – Forschung, Lehre und der Transfer in die Gesellschaft – dürfen wir auch in einer Pandemie nicht aus dem Blick verlieren. Wir werden daher alles versuchen, die Präsenz zu wahren.

Virologen und Epidemiologen warnen davor, dass sich Omikron schon im Januar auch hierzulande rasant ausbreiten wird. Was machen Sie, sollte dieses Szenario eintreffen?

Sollte sich die Lage dramatisch zuspitzen, werden wir so reagieren, wie es die Corona-Verordnung vorschreibt. Aber ich bin froh, dass derzeit die Politik und auch die Wissenschaft der Überzeugung sind, dass die Hochschulen offenbleiben müssen.

Sie haben also keine Sorge vor einem erneuten Lockdown für Hochschulen?

Doch, natürlich habe ich diese Sorge. Ein Lockdown verzögert das Studium, behindert Ausbildungschancen im globalen Wettbewerb – und beraubt die Studierenden einer Lebensphase, die nicht mehr wiederkehrt. Es gibt hierzulande ein Grundrecht, Artikel 5, Absatz 3 des Grundgesetzes: Forschung und Lehre sind frei. Solch ein Grundrecht kann man nicht einfach mal so einschränken. Und als Folge davon können Sie die jungen Menschen nicht einsperren – das ist wie ein offener Vollzug. So etwas können Sie nur mit einer gravierenden Notlage legitimieren.

Einige Experten und Politiker befürchten aber genau diese Notlage, sollte Omikron sich ausbreiten.

Man muss abwarten, wie sich die Variante durchsetzt. Das Problem ist aktuell nicht, dass Menschen erkranken, sondern, dass viele von ihnen so schwer erkranken, dass sie auf die Intensivstation müssen. Ein Erkranken ohne größere gesundheitliche Konsequenzen für den Einzelnen und für seine Mitmenschen rechtfertigt nicht, dass man die Grundrechte drastisch einschränkt.

Die Pandemie hat in den letzten knapp zwei Jahren auch den internationalen Wissenschaftsbetrieb beeinflusst. Auslandssemester und Forschungsreisen etwa mussten abgesagt werden. Wächst da gerade eine Generation von Studierenden und Wissenschaftlern heran, die gar keine Chance hat, über den eigenen Tellerrand zu schauen?

Sie haben Recht, gerade der akademische Nachwuchs ist auf internationale Kontakte und Netzwerke angewiesen. Physisch sind viele Kontakte weggefallen. Bei älteren und erfahrenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich bereits kennen, läuft der Austausch auch in einer Pandemie weiter. Aber junge Forscherinnen und Forscher, die nachrücken, haben diese Netzwerke nicht. Ich wünsche mir sehr, dass bald wieder mehr sozialer und vor allem auch internationaler Austausch möglich ist. Denn von diesem Austausch lebt die wissenschaftliche Gemeinschaft.

