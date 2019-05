Heidelberg-Neuenheim. (pol/rl) Am Freitagabend kam es in Neuenheim zu zwei Schlägereien, die offenbar zusammenhängern. Zunächst war es auf dem Philosophenweg gegen 21.40 Uhr zu einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen gekommen: Zwischen der Eichendorffanlage und dem Philosophengärtchen waren hier ein 17-Jähriger und einige anderen Personen in Streit geraten. Nachdem sie sich beschimpft hatten, kam es zur Schlägerei. Dabei erlitt der 17-Jährige eine größere Platzwunde am Kopf.

Als die Polizei eintraf, rannten etwa 30 Personen, in verschiedene Richtungen davon. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der 17-Jährige mit 1,42 Promille stark betrunken war. Er kam per Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Von einem Teil der dagebliebenen 20 bis 25 Personen wurden die Personalien erhoben und allen ein Platzverweis erteilt. Da die Personen nicht sofort gehen wollten, blieb die Polizei bis die Leute gegangen waren.

Zwischen 22 und 22.30 Uhr trafen in der Bergstraße sich vermutlich diese beiden Gruppen wieder: Diesmal wurde 16-Jähriger von dem Mitglied einer etwa 30-köpfigen Gruppe angesprochen und zur Seite gezogen. Dabei nahm er dem 16-Jährigen das Mobiltelefon ab. Der 16-Jährige riss sich daraufhin los und rannte in Richtung Brückenstraße. Etwa 10 bis 15 Personen rannten ihm hinterher.

Obwohl der 16-Jährige mehrere Passanten um Hilfe bat, half ihm niemand. Am Mönchhofplatz wurde er von seinen Verfolgern eingeholt, bekam zunächst einen Schlag gegen den Kopf und einen Tritt in die Rippen. Dadurch fiel er zu Boden, wonach die Gruppe auf den 16-Jährigen eintrat.

Allerdings konnte sich der 16-Jährige aufrappeln und wieder wegrennen. Die Gruppe verfolgte ihn abermals und holte ihn in Höhe der Mönchhofstraße ein. Wieder brachten die Schläger den 16-Jährigen zu Boden und traten auf ihn ein.

Der Handydieb zog den 16-Jährigen dann in eine Einfahrt und forderte ihn auf sein Bargeld herauszugeben. Nachdem er dem Täter das Geld gegeben hatte – es waren zwei Euro – ließ der von ihm ab. Die Gruppe flüchtete danach.

Der 16-Jährige trug glücklicherweise nur leichte Verletzungen davon. Auf dem Revier Heidelberg-Nord wurde er seiner Mutter übergeben.

Zeugen oder Personen, die Hinweise auf Tatbeteiligte und das Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der 0621/174-4444 zu melden.