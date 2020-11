Heidelberg. (shy) Es gibt eine gute Nachricht: Auch Neuenheim erstrahlt Anfang Dezember wieder im Lichterglanz. Der "Sternenregen" – von manchen despektierlich als "Höschen" bezeichnet – ist zwar gerade noch in Reparatur, deshalb wird es mit der Installation zeitlich wohl etwas knapp. "Ob wir es bis zum 1. Advent schaffen, sie zu hängen, ist noch nicht gewiss", sagt die Neuenheimer Stadtteilsvereinsvorsitzende Ilona Linninger auf RNZ-Anfrage.

Sie verspricht aber: "Anfang Dezember wird die Weihnachtsbeleuchtung in Neuenheim aufgehängt." Seit über 25 Jahren werden Neuenheims Straßen im Advent von der Weihnachtsbeleuchtung erhellt, die in ihrer Form an Unterhosen erinnern. Ursprünglich war der Schmuck von einer Beleuchtung in New York inspiriert gewesen. Inzwischen hat die "Rue Dessous" regelrecht Kultstatus erreicht – vor allem in den Sozialen Netzwerken.