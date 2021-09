Archivleiter Ittai Joseph Tamari, Landfried-Besitzerin und Vermieterin Ingrid Schinz und Josef Schuster vom Zentralrat der Juden waren die ersten, die sich in das neue Besucherbuch des Zentralarchivs in den neuen Räumlichkeiten eintrugen. Foto: Peter Dorn

Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Als die Nazis bei den Novemberpogromen 1938 deutschlandweit Juden ermordeten und in Lager verschleppten, Synagogen niederbrannten und jüdische Wohnungen, Geschäfte und Friedhöfe zerstörten, beschlagnahmten sie auch praktisch alle jüdischen Archive. Der Zerstörungswille der Täter war total: Sie wollten sämtliche Spuren jüdischen Lebens vernichten.

Es ist ihnen nicht gelungen. Dass nach dem Zivilisationsbruch der Schoa wieder Juden in Deutschland lebten und leben – für Ittai Joseph Tamari ist das schlicht "ein Wunder". Tamari leitet das Zentralarchiv zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland.

Für den 65-Jährigen und sein Team war am Dienstag ein Freudentag. Denn das Archiv, das vorwiegend Dokumente von jüdischen Gemeinden aus der Zeit nach 1945 verwahrt, hat nun offiziell eine neue Heimat: Es lagert nicht mehr in den engen Kellerräumen der Hochschule für Jüdische Studien in der Altstadt, sondern in neuen, großzügigen, hellen Räumlichkeiten im zweiten Stock eines Gebäudes im Landfried-Komplex in Bergheim.

Zerschnitten das Eröffnungsband (v.l.): Barbara Traub vom Zentralrat, Staatssekretärin Bohle und Ministerin Bauer. Foto: Peter Dorn

Tamari – ein zugewandter, fröhlicher Mann – strahlte den gesamten Festakt hindurch. Man konnte förmlich spüren, wie glücklich er war. "Es war ein langer Weg zu diesem archivarischen Paradies", sagte er gegenüber der RNZ. "Nun, mit den neuen Räumen, wollen wir die digitale Katalogisierung und die Vernetzung mit anderen Archiven vorantreiben", sagte Tamari. Aber auch die Akquise von Dokumenten bei den jüdischen Gemeinden landauf landab gehe weiter. Läuft diese so schnell wie in letzter Zeit, sei auch der neue Standort in fünf Jahren voll, so Tamari. Aber: "Wir sind hier flexibel." Gut möglich, dass das Zentralarchiv in ein paar Jahren weitere Räume in dem Haus auf dem Gelände der ehemaligen Landfried-Tabakfabrik anmieten wird.

"Das Zentralarchiv birgt einen Schatz: das Gedächtnis der jüdischen Gemeinden in Deutschland", sagte Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in seiner Rede. Es sei ein "Ort der Selbstvergewisserung wie der Bildung". Zum einen für die nicht-jüdische Umgebung, so Schuster: "Denn mangelndes Wissen über eine bestimmte Gruppe von Menschen, vor allem über eine Minderheit, führt fast immer zu Vorurteilen." Bedeutend sei das Archiv aber auch für die jüdische Gemeinschaft selbst, weil "eine gefestigte jüdische Identität sich nur bildet, wenn man seine Geschichte kennt".

Teil dieser Geschichte ist, dass im Jahr 1950 nur noch 15.000 Juden in Deutschland lebten. Vor der Machtergreifung der Nazis waren es 560.000. Daran erinnerte Anne Katrin Bohle, Staatssekretärin im Bundesinnenministerium, welches das Archiv finanziert: "Heute leben wieder rund 200.000 Juden in Deutschland." Bohle, die bei der Einweihungsfeier CSU-Innenminister Horst Seehofer vertrat, freute sich besonders über die Lage der Räume "zentral in Heidelberg".

Auch Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) hob den Standort in einem "hochinnovativen, freundlichen Umfeld" hervor: "Das ist ein klares Signal an diejenigen, die heute noch jüdisches Leben in Deutschland bedrohen: Wir verstecken nichts! Dieses Archiv ist Teil unserer Kultur." Durch die neuen Räume gewinne das Archiv erkennbar an Strahlkraft. Bauer begrüßte das Zentralarchiv auch als Nachbarn: Ihr Wahlkreisbüro liegt im selben Gebäude.

Für Prof. Michael Hollmann, Präsident des Bundesarchivs, das eng mit Tamaris Team zusammenarbeiten will, ist das Zentralarchiv ein "massives, ein wichtiges Zeichen". Denn es sei doch so: "Archive baut man nur, wenn man bleiben will."

Wie wichtig solche Signale sind, betonte Ittai Joseph Tamari nach dem Festakt gegenüber der RNZ: Das Wunder der jüdischen Existenz in Deutschland sei noch immer ein "Wunder im Werden": "Viele Juden hierzulande hadern noch immer mit sich selbst, mit ihrem Leben hier", so Tamari. Man müsse gegen dieses Hadern kämpfen – und dafür, dass auch die nächste Generation bleibe. Dass jüdisches Leben in Deutschland leider noch immer keine Selbstverständlichkeit ist, zeigte sich bei dem fröhlichen Festakt in einem Detail: den Polizisten und Staatsschützern im Raum und rund um das Gebäude.

Update: Dienstag, 14. September 2021, 21 Uhr

Update: Dienstag, 14. September 2021, 14.45 Uhr