Heidelberg. (ani) Die Stadt und die Polizei waren vorbereitet. Seit dem Vormittag warteten die Einsatzkräfte am Neuenheimer Neckarufer auf Schüler, die den Ferienbeginn begießen wollten. Doch die große Feier blieb scheinbar aus: Nach dem letzten Klingeln vor den Sommerferien zog es am Freitagnachmittag ganze 25 Schüler auf die Neckarwiese. "Das war wohl der großen Hitze geschuldet", erklärt sich Polizeisprecher Norbert Schätzle die gähnende Leere am Ufer. Es sei dort schlicht "unerträglich" gewesen.

Damit hat sich wohl auch die Diskussion um ein zeitlich und örtlich beschränktes Alkoholverbot erledigt. Die Stadt hatte 2017 angekündigt, von diesem Recht Gebrauch zu machen, sollten Schüler-Feierlichkeiten auf der Neckarwiese erneut derart ausarten, wie es im Mai 2017 nach den Prüfungen zur Mittleren Reife und zum Abitur der Fall gewesen war.