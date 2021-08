Von Julia Lauer

Heidelberg. Der Betriebshof soll bleiben, wo er ist: in Bergheim. Weil dort jedoch nicht alle benötigten Fahrzeuge unterkommen, sollen Busse und Bahnen außerdem in Wieblingen und in Rohrbach parken. Das beschloss der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause. Gegen diesen Grundsatzbeschluss wendet sich nun die Heidelberger Ortsgruppe des Naturschutzbundes (Nabu). Konkret nimmt sie Anstoß an der Abstellfläche für Bahnen, die im Bereich der Haltestelle "Berufsschule" in Wieblingen vorgesehen ist. Dort sollen nach den Plänen künftig 18 Bahnen auf vier Gleisen parken.

Der Nabu will die knapp einen Hektar große Fläche zwischen den Gleisen als Grünfläche dagegen erhalten: als Vegetationsfläche für Pflanzen, als Lebensraum für Tiere, als Versickerungsfläche für Regenwasser, als Frischluftschneise und für den Klimaschutz. "Wir bitten Sie, den Beschluss zu überdenken, zu stoppen und sich bei allen anstehenden Planungen auf bereits versiegelte Flächen zu konzentrieren", appelliert die Naturschutzorganisation in einem Brief an den Gemeinderat, der der RNZ vorliegt.

"Berufsschule klingt eben anders als Ochsenkopf" – so erklärt sich Cornelia Wiethaler vom Nabu, dass der Gemeinderat dem Vorhaben für den Betriebshof mitsamt der Planung für Wieblingen nun kürzlich überhaupt seinen Segen gab. Zum einen sei ein Teil jener Fläche betroffen, gegen deren Bebauung mit dem Betriebshof vor zwei Jahren ein Aktionsbündnis mobil gemacht und sogar einen Bürgerentscheid herbeigeführt hatte, argumentiert sie. Zum anderen sei inzwischen festgeschrieben, dass der Große Ochsenkopf Grünfläche bleiben solle – wenn auch nicht einsehbar sei, wie weit sich diese Fläche erstreckt. "Hier wurde offensichtlich die aktuelle Beschlusslage zur Änderung des Flächennutzungsplans übersehen, die die Umwidmung in eine dauerhafte Grünfläche vorsieht", schreibt der Nabu in dem Brief.

Im Oktober vergangenen Jahres hatte der Gemeinderat mit knapper Mehrheit beschlossen, die Fläche des Großen Ochsenkopfes dauerhaft als Grünfläche zu erhalten und das im Flächennutzungsplan auch so festzuschreiben. Bis dahin war das Gelände, auf dem die Stadt einst den Neubau des Straßenbahn-Betriebshofes geplant hatte, als Gewerbegebiet ausgewiesen.

Allerdings: Der Bereich, der nun für die dezentralen Abstellflächen vorgesehen ist – nämlich jene Grünzunge zwischen den Schienen der OEG und denen der Deutschen Bahn –, gehört nicht zum Großen Ochsenkopf, auch wenn er sich in dessen unmittelbarer Nähe befindet. So argumentiert zumindest die Stadt: "Bei der Fläche des Großen Ochsenkopfes handelt es sich um die zusammenhängende Grünfläche nördlich der Straßenbahnlinie, in deren Mitte ein asphaltierter Rad- und Gehweg verläuft", heißt es auf Nachfrage aus dem Rathaus.

Die Fläche "Wieblingen Berufsschule", um die es nun bei den Planungen rund um den neuen Betriebshof geht, liegt jedoch südlich der Straßenbahnlinie – und damit außerhalb des Areals, das als dauerhafte Grünfläche vorgesehen ist. "Die Fläche ist Gewerbefläche und wird in Teilen bereits als Gleisbaulager genutzt", teilt eine Sprecherin aus dem Rathaus dazu mit.

In diesem Bereich steht auch ein alter Baum, um den sich der Naturschutzbund nun sorgt. "Die anzunehmende Schädigung der sehr alten Eiche würde eine herbe Lücke in den biodiversen Grüngürtel entlang der Bahnlinie reißen", schreibt der Nabu. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) will noch keine detailgenauen Angaben zur Ausgestaltung dieses Bereichs machen. "Es wird jedoch aller Voraussicht nach möglich sein, die Eiche zu erhalten", beruhigt das Unternehmen auf Nachfrage der RNZ.

Offen bleibt auch, wie viel Fläche zwischen Straßenbahn- und Bahnlinie versiegelt werden soll. "Partielle Versiegelungen werden voraussichtlich im Bereich der Zufahrt, einiger Stellplätze und eines Sozialgebäudes notwendig sein. Für die Gleisanlage werden Alternativen geprüft", teilt die RNV mit.