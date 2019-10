Heidelberg. (hob) Es ist die erste inhaltliche Sitzung des neu gewählten Gemeinderates - und sie hat es in sich: So entscheiden die Stadträte am heutigen Donnerstag ab 16.30 Uhr im Großen Rathaussaal nicht nur über den Bürgerentscheid zur Betriebshofverlagerung und die Entwicklung von Patrick Henry Village, sondern vor allem auch über neue Sperrzeiten für die Heidelberger Altstadt.

Die Stadt empfiehlt dem Gemeinderat, gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Berufung einzulegen und zugleich die Kneipenöffnungszeiten auf 1 Uhr werktags und 3 Uhr am Wochenende festzulegen.