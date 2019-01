Eine Lärm-App, herausgegeben vom Verband der Hals-Nasen-Ohren-Ärzte, zeigte am 24. August 2018 in der betroffenen Wohnung bis zu 89 Dezibel. Werte von mehr als 80 Dezibel schädigen dauerhaft das Gehör, wie Experten sagen. Foto: Rothe

Heidelberg. (hö) Der mutmaßliche "Lärmterror" von Handschuhsheim wird ein Fall für die Justiz. Am Dienstag bestätigte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, dass bereits wegen Körperverletzung und Nötigung ermittelt wird. Am 25. August 2018 hatte die RNZ berichtet, dass eine 82-jährige Mieterin von Montag bis Donnerstag zehn Stunden lang, von 7 bis 17 Uhr, unerträgliche, pausenlose Bohrgeräusche aushalten musste, die aus der Wohnung über ihr kamen.

Der neue Eigentümer des Hauses behauptet, es habe sich um dringende Sanierungsarbeiten gehandelt. Zunächst gab er an, dass Leitungen herausgefräst worden seien, später sagte er, es sei der Estrich abgetragen worden. Allerdings wurden zu keinem Zeitpunkt Bauarbeiter in der Wohnung gesehen. Bauunternehmer, die die RNZ befragte, erklärten, solche Maschinen seien ohne Personal nicht zu bedienen.

Am Donnerstag, 23. August, war Umweltbürgermeister Wolfgang Erichson, der einen dienstlichen Termin auf dem Handschuhsheimer Friedhof hatte, von aufgebrachten Nachbarn auf den Dauerlärm aufmerksam gemacht worden - und nachdem er die Frau in ihrer Wohnung besucht hatte, stand für ihn fest: "Diese Wohnung ist mit einem solchen Lärm unbewohnbar. Es sind auch keinerlei Bautätigkeiten zu sehen. Das sieht für mich danach aus, als wolle man eine ältere Dame auf sehr unerfreuliche Art und Weise entmieten. Ich bin ja aus meiner alten Heimat Berlin einiges gewohnt, aber das macht mich schon baff, dass es so etwas in Heidelberg gibt."

Deswegen informierte er die RNZ, die einen Tag später vorbeischaute - und genau dieselbe Situation vorfand. Messungen mit einer Lärm-App eines Smartphones ergaben bis zu 89 Dezibel.

So plötzlich der Lärm begann, so plötzlich endete er auch: Am Freitagmittag, 24. August, betrat gegen 15 Uhr ein Mann das Mehrfamilienhaus - mutmaßlich der Hausverwalter des Eigentümers -, und als er zwei Minuten später wieder herauskam, herrschte absolute Ruhe. Er hatte ganz offensichtlich eine Maschine abgestellt. Da er bestreitet, etwas damit zu tun zu haben, geht es bei den Ermittlungen vor allem darum, ob es Zeugen dieses Vorgangs gibt.

Die 82-Jährige wohnt unterdessen immer noch in der Erdgeschosswohnung, später wurde dann tatsächlich in dem Appartement über ihr gearbeitet, das mittlerweile auch wieder bewohnt ist. Die Bauarbeiter luden sogar die Mieterin ein, sich anzusehen, was sie gerade gemacht hatten. Anzeige hat sie nicht erstattet, auch nicht Bürgermeister Erichson - die Polizei wurde also von sich aus tätig.