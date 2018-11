Von Denis Schnur

Heidelberg. Ein Konzert am Freitagnachmittag in der Halle, nur wenige Wochen vorher angekündigt - geht das? Kommt da überhaupt wer? Das geht! Zumindest, wenn Irie Révoltés zum Heimspiel nach Heidelberg kommen. Und das geht erst recht, wenn die Gruppe ihr letztes Heimspiel überhaupt gibt. Und so war es kein Wunder, dass sich am gestrigen Freitag schon um 17 Uhr eine lange Schlange vor der Halle 02 bildete. Und auch nicht, dass der Saal restlos gefüllt war.

Dabei war der Auftritt eigentlich gar nicht geplant. Die große "Irievoir"-Abschiedstour endet am 26. Dezember in Mannheim - weil dort die größere Location zur Verfügung stand. Heidelberg stand nicht auf dem Programm. "Aber da haben wir uns gedacht: Das kann nicht sein, dass wir uns in Mannheim verabschieden und nicht in Heidelberg", erklärte Pablo "Mal Élevé" Charlemoine gestern. Kurzfristig hatte die Halle 02 also Platz frei geräumt - jedoch nur am Nachmittag, weil abends beim "360-Grad-Jam" die Bühne den lokalen Hip Hop-Größen gehörte. "Alles hat ein Ende nur die Irie Révoltés haben zwei", meinte die Band daher und lud kurzerhand zum Vor-Abschiedskonzert in Heidelberg ein. Denn hier hat "Mal Élevé" vor 18 Jahren mit seinem Bruder Carlos "Carlito" und Freunden die Band gegründet, man kannte sich von der Internationalen Gesamtschule (IGH). Zwar leben die beiden Protagonisten mittlerweile in Berlin, aber Heidelberg war für die "Fröhlichen Rebellen" immer ein Bezugspunkt.

Das merkte man auch beim letzten Konzert vor heimischer Kulisse. "Wir sind so froh wieder in Heidelberg zu spielen", erklärte Carlito - und man glaubte es ihm sofort. Denn immer wieder streuten die Sänger Erinnerungen an ihre Heidelberger Zeit ein. An das erste "Konzert" etwa: "Es war der Geburtstag unseres Bassisten und wir hatten erst vier Lieder. Die haben wir dann einfach immer wieder gespielt." Oder an die Zeit im Autonomen Zentrum, das es damals noch in Bergheim gab. Hier am Neckar machte die Band ihre ersten Schritte, probte in einem Keller, mischte Reggae, Ragga, Hip Hop, Dancehall und Ska munter durcheinander. Gesungen wurde von Beginn an auf Deutsch, Französisch und Englisch - und schon immer waren die Texte politisch: gegen Rassismus, gegen Ausbeutung und gegen Konsumwahn. So traten die "Iries" in den letzten Jahren in großen Hallen und auf großen Festivals wie "Rock im Park" auf.

Und so traten sie natürlich auch in Heidelberg ab: "Noch einmal die Fäuste in die Höhe", forderte Carlito das Publikum gegen Ende auf, als es darum ging, gegen die AfD und jede Form der Diskriminierung Stellung zu beziehen. Die Hallen-Besucher, darunter einige Begleiter aus den ersten Jahren - manche schon mit Nachwuchs -, aber auch viele junge Studenten und Schüler, ließen sich nicht zweimal bitten. Gemeinsam mit der Band reckten sie die Hände hoch, sangen laut mit - und tanzten und schwitzten über gut 2,5 Stunden lang.

"Vielen Dank für diesen unfassbar geilen Abschied", zeigten sich die Sänger beeindruckt, kurz bevor sie gegen 20 Uhr die Bühne räumen mussten, damit die Hip Hop-Kollegen pünktlich loslegen konnten. Nur das Heidelberger Rap-Urgestein Tony L. konnte nicht so lange warten und ließ es sich nicht nehmen, für eine letzte Zugabe gemeinsam mit der seiner Meinung nach "besten Live-Band Deutschlands" auf der Bühne zu stehen.