Blumen erinnern an die getötete Frau vor dem Haus in der Leimer Straße in Rohrbach. Foto: Rothe

Von Micha Hörnle

Heidelberg. Auf den ersten Blick erinnert wenig im Heidelberger Stadtteil Rohrbach an die Bluttat vom Wochenende: In der ruhigen Wohngegend der Leimer Straße stehen vor der Hausnummer 37 ein paar brennende Kerzen: Hier war am Wochenende eine 58-Jährige erstochen worden – von ihrem Sohn.

Die Tat wurde aber erst drei Tage später, am Mittwoch, bekannt: Eine Bekannte der Frau hatte sich Sorgen gemacht, weil sie die 58-Jährige seit Tagen nicht erreichen konnte und die Polizei informiert. Als die Beamten zur Wohnung der Frau fuhren, fanden sie die Leiche. Ihr Sohn war zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung und wurde festgenommen. Er hat die Tat gestanden. Der 21-Jährige ist psychisch krank und lag offenbar über Jahre hinweg im Clinch mit seiner Mutter. Am Donnerstagnachmittag ordnete eine Ermittlungsrichterin die Unterbringung in einer psychiatrischen Anstalt an.

Die Leimer Straße ist eine kleine Wohnstraße am südlichen Rand von Rohrbach. In dem Mehrfamilienhaus (rechter Bildrand) ereignete sich am Wochenende die Bluttat. Hier wurde auch am Mittwochnachmittag der junge Mann festgenommen, der seine Mutter getötet hatte. Fotos: Rothe

Viele Bewohner der schmalen Straße am Rohrbacher Rand hatten am Mittwochabend mitbekommen, dass etwas Schlimmes passiert sein muss: Der Weg war von einem großen Polizeiaufgebot abgesperrt worden; einige sahen, wie der junge Mann in Handschellen abgeführt wurde. Und die Kunde von den vielen Polizisten und den abgesperrten Straßen machte schnell die Runde im ganzen Stadtteil. Gleichzeitig begannen Beamte die Nachbarn zu fragen, ob man etwas vom Verbrechen mitbekommen habe. In ihren Angaben zum Geschehen hielten sich die Polizisten zurück; und so wussten in der Leimer Straße viele zunächst nicht genau, was geschehen war. Das sollte sich im Laufe des gestrigen Donnerstags ändern: In kleinen Gruppen versammelten sich die Leute – und waren sichtlich betroffen.

Man kannte die Frau in dem Viertel gut – unter anderem auch deswegen, weil sie recht regelmäßig aufs jährliche Straßenfest kam und viel mit ihren Hunden unterwegs war. Sie wird als „kontaktfreudig, offen und herzensgut“ beschrieben. Angeblich soll sie in der Schulsozialarbeit tätig gewesen sein.

Ein Nachbar sagt hingegen, dass Mutter und Sohn „eher zurückgezogen“ gelebt und schon relativ lang in dem Mehrfamilienhaus gewohnt hätten; die 58-Jährige war offenbar getrennt von ihrem Partner.

Über den jungen Mann können die Anwohner wenig sagen; noch nicht einmal, ob er in letzter Zeit zusammen mit seiner Mutter in einer Wohnung wohnte. Jemand aus einem Haus schräg gegenüber kannte ihn noch aus dessen Grundschulzeit: „Als er noch mit meiner Tochter in die Eichendorff-Schule ging, war er völlig unauffällig.“ Danach habe man keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt: „Da wohnst Du hier und bekommst nicht im entferntesten mit, was da passiert.“ Am Donnerstag wurde auf der Straße auch über das problematische Verhältnis zwischen Mutter und Sohn geredet: Eine Nachbarin berichtete, dass es „massive Schreiereien“ in der Wohnung gegeben habe; angeblich existierte sogar eine Verfügung, wonach der junge Mann seiner Mutter fernbleiben sollte.

Ein anderer Nachbar erinnert sich an eine andere Straftat vor fast auf den Tag genau 17 Jahren, gerade ums Eck, in der Straße „Am Beind“: Am 13. Oktober 2002 war die stadtbekannte Wirtin eines Lokals am Adenauerplatz niedergestochen und schwer verletzt worden. Sie musste notoperiert werden und überlebte knapp. Der Täter war ihr geschiedener Ehemann. Sie erholte sich, zog weg und übernahm wieder das Lokal, das 2014 in Insolvenz ging; kurz darauf verstarb die Frau.

Update: 28. November 2019, 20.45 Uhr

Heidelberg. (pol/mün) In einer Wohnung im Heidelberger Stadtteil Rohrbach wurde eine 58 Jahre alte Frau tot aufgefunden. Wie die Polizei mitteilt, steht ihr 21 Jahre alter Sohn unter dringendem Tatverdacht, seine Mutter am vergangenen Wochenende, 23./24. November, erstochen zu haben.

Am Mittwochnachmittag wurde die Polizei von einer Bekannten der Getöteten informiert, dass sie die 58-Jährige seit Tagen nicht erreichen könne. Die 58-Jährige wurde daraufhin von Polizisten tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Der ebenfalls anwesende Sohn wurde von Beamten des Dezernats für Kapitaldelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg festgenommen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft leide der 21-Jährige an einer psychischen Erkrankung. Er soll die Tat eingeräumt haben.

Der 21-Jährige wurde am Donnerstagnachmittag der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, die eine einstweilige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus anordnete. Gegen den jungen Mann werde derzeit wegen Totschlags ermittelt, so die Ermittler.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Dezernats für Kapitaldelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu Motiv und Hintergründen der Tat dauern an.