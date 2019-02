Heidelberg. (pol/sdm/van) Er soll Ende Januar die Hasenleiser-Filiale der Sparkasse im Stadtteil Rohrbach überfallen haben. Jetzt sitzt ein 34-Jähriger in Untersuchungshaft.

Der Beschuldigte soll am 24. Januar gegen 17.40 Uhr die Räume des Geldinstituts in der Straße Kolbenzeil betreten haben. Hier soll der Mann von einem Angestellten - unter Vorhalt eines langen Messers - Bargeld gefordert haben. Nachdem ihm der Bankmitarbeiter mehrere Geldscheine ausgehändigt hatte, flüchtete der Täter aus den Geschäftsräumen.

Durch Auswertung der Videoaufzeichnungen aus dem Geldinstitut und weiteren intensiven Ermittlungsmaßnahmen des Fachdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg konnte der 34-Jährige aus Heidelberg als Tatverdächtiger ermittelt werden. Er wurde am frühen Samstagmorgen in der Stuttgarter Innenstadt widerstandlos festgenommen und sitzt nun in U-Haft.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.