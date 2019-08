Heidelberg. (pol/mün) Polizei und Staatsanwaltschaft melden einen Ermittlungserfolg im Kampf gegen mutmaßliche "falsche Polizisten". Drei Männer im Alter von 18, 23 und 26 Jahren sitzen in Haft. Zusammen mit der Polizei Dortmund konnten zwei Beschuldigte von Spezialeinheiten auf frischer Tat ertappt werden. Der dritte wurde später gefunden.

Immer wieder rufen vermeintliche Polizeibeamte bei betagten Menschen an. Sie versuchen ihnen einzureden, dass sie ihr Hab und Gut in Sicherheit bringen müssten. Das sollen sie dann den "falschen Polizisten" aushändigen. Die Ermittler glauben, dass die jetzt Inhaftierten Teil einer Bande sind, die bundesweit mit der Betrugsmasche unterwegs war.

So soll ein noch unbekanntes Mitglied der Bande einen 89-Jährigen aus Heidelberg am 25. Juni um 30.000 Euro gebracht haben. Der Senior wurde überredet, sein Bankschließfach zu leeren. Am Tag darauf soll ein weiteres Bandenmitglied die Wertsachen abgeholt und dem 23-Jährigen zur weiteren Verwertung der Gegenstände übergeben haben.

Auf die gleiche Weise soll am 5. August ein Mann aus Nordhorn (Nordrhein-Westfalen) getäuscht worden sein. Er habe 20.500 Euro an den 18-Jährigen übergeben haben, der unter der Anleitung des 23-Jährigen agiert haben soll. Der 26-Jährige soll auch in diesem Fall als Fahrer beteiligt gewesen sein, berichten die Ermittler.

240.000 Euro sollte in der ersten Augustwoche ein älterer Mann aus Dortmund der Bande übergeben. Doch hier konnte die Polizei dann zuschlagen. Wenige Meter entfernt von der Wohnung des Mannes konnten Spezialeinheiten der Polizei die Übergabe des Geldes verhindern und den 18- und den 26-Jährigen festnehmen. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnte wenig später der 23-jährige Beschuldigte ebenfalls vorläufig festgenommen werden.

Am Freitagmittag wurden der 18- und der 26-Jährige der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl. Anschließend wurden die beiden deutschen Staatsangehörigen in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Der 23-Jährige wurde in Nordrhein-Westfalen einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ ebenfalls Haftbefehl. Anschließend wurde der serbische Staatsangehörige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.