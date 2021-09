Von Mia Bechberger

Heidelberg. Wo früher einmal Brötchen und Brot gebacken wurden, wird heute komponiert, getextet, geschrieben, geprobt, aufgenommen und unterrichtet. 2009 gründete Johannes Falk zusammen mit einigen Studienfreunden aus seiner Zeit an der Popakademie in Mannheim das Musikerkollektiv "Tonbiotop”. Eine Heimat haben die sieben Künstler in einer früheren Filiale der einstigen Traditionsbäckerei Mantei in der Bergheimer Straße gefunden. Kulturbürgermeister Wolfgang Erichson besuchte die Musikschaffenden im Rahmen seiner Sommertour – und informierte sich über ihre Arbeit, die Heidelberger Musiklandschaft, aber auch ihre Situation in Pandemie-Zeiten.

Das "Tonbiotop" umfasst neben einem Proberaum ein Tonstudio, das Session-Aufnahmen für ganze Bands, aber auch die digitale Zusammenarbeit möglich macht. In der Vergangenheit arbeiteten die Künstler bereits mit bekannten Größen aus dem Musikgeschäft wie Philipp Poisel, Laith Al-Deen, Peter Maffay, den Orsons oder Maeckes zusammen.

Alle Künstler im "Tonbiotop" sind soloselbstständig. Die Corona-Pandemie hat auch bei ihnen zu finanziellen Einbrüchen geführt. "Oft war die Laune nicht gut, doch für uns kam es überhaupt nicht infrage, sich hängen zu lassen", sagt einer der Musiker. Den Job an den Nagel zu hängen, wäre die falsche Entscheidung gewesen – darin waren sich alle einig. Indem sie sich auf mehrere Standbeine stellten, schafften sie es, ihren Beruf auch weiter ausüben zu können. Als alternative Einnahmequellen dienten den Künstlern während des Lockdowns zum einen Online-Unterricht, teilweise aber auch Aushilfsarbeit auf der Baustelle.

"Die Auswirkungen der Pandemie waren für uns durch den Wegfall von Auftrittsmöglichkeiten und die Einschränkungen im Musikunterricht hart", sagt Johannes Falk. Doch gemeinsam konnten die Musiker schnell und unkompliziert reagieren: Im "Tonbiotop" tauscht sich das Kollektiv nicht nur kreativ aus, sondern hilft einander ganz pragmatisch mit Aufnahmetechnik oder eben der passenden Ausrüstung für den Online-Musikunterricht.

Schon in Zeiten vor der Pandemie war bei der Musikproduktion im "Tonbiotop" vieles digital abgelaufen, aufgrund des Lockdowns konnten die Musiker dann aber nicht mehr darauf verzichten. "Dank der Programme sind wir deutlich besser durch die Pandemie gekommen. Vor zwanzig Jahren wäre das undenkbar gewesen, da war die Digitaltechnik einfach noch nicht so weit und viel teuerer als heute", erzählt eines der Mitglieder. Neue Songs könnten heute generell einfacher produziert werden.

Finanzielle Hilfe von außen gab es in den vergangenen Monaten in Form von Förderungen und Spenden. Mit einem Spendenaufruf konnte das "Tonbiotop" innerhalb von 24 Stunden das Geld für drei Monatsmieten sammeln. Zudem gründete sich während der Pandemie der Verein "Pro Musik", der sich für die Interessen aller freien Musikschaffenden einsetzt. "Früher hat jeder Musiker irgendwie sein eigenes Ding gemacht. Jetzt gibt es durch den Verband etwas mehr Zusammenarbeit und vor allem so etwas wie eine öffentliche Vertretung der Musiker und Kulturschaffenden", sagt Johannes Falk.

So sehr die Mitglieder des "Tonbiotops" unter der Pandemie gelitten haben, so sehr freuen sie sich nun darauf, wieder vor Publikum Konzerte spielen zu können. Ob eine dauerhafte 2G-Regel die Lösung aller Probleme wäre, da sind sich die Musiker unsicher. "Das ist schwierig zu sagen, aber es fühlt sich einfach nicht gut an, die auszugrenzen, die dann vielleicht nicht kommen können", so Falk.

Für Heidelberg wünscht sich das Kollektiv mehr Pop-Kultur. Die Stadt habe so viele besondere Locations, da könne man richtig tolle Events organisieren und lokalen und regionalen Künstlern Auftrittsmöglichkeiten geben, sagt Falk. Seine Idee: eine Zusammenarbeit mit dem Theater unter dem Motto "Pop meets Klassik". Wolfgang Erichson versprach, an dem Vorschlag dran bleiben zu wollen. Im "Tonbiotop" sieht der Bürgermeister ein Modell mit Vorbildcharakter. "Wir freuen uns", sagt er, "wenn die Erfahrungen auch andere Raumsuchende motiviert, neue Formen des Austauschs und der Raumnutzung auszuprobieren."

Info: Wer die Mitglieder des Tonbiotops kennenlernen und sich über Aufnahmemöglichkeiten oder Unterrichtsangebote informieren möchte, kann beim Tag der offenen Tür am 16. Oktober persönlich vorbeischauen. Weitere Infos unter: www.instagram.com/tonbiotop.