Heidelberg. (pol/mare) In der Bergheimer Straße kam es nach dem Unfall am Donnerstagmorgen am Nachmittag zu einem weiteren Unfall. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei der 39-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades schwer verletzt.

Um 16.35 Uhr war ein 41-jähriger VW-Fahrer in Richtung Bismarckplatz unterwegs, als er in Höhe der Thibautstraße wenden wollte. Dabei übersah er ein in die Gegenrichtung fahrendes Mofa.

Bei dem Zusammenstoß verlor der Zweiradfahrer die Kontrolle. Er stieß erst gegen drei am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge, stürzte dann und fiel zum Schluss auf die Fahrbahn.

Der 39-Jährige kam schwer verletzt per Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in die Chirurgie Heidelberg. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Am VW und am Leichtkraftrad entstand ein Schaden von jeweils 1500 Euro. Der Schaden an den drei weiteren touchierten Autos wird auf insgesamt auf 7500 Euro geschätzt.

Der Bahn- und Busverkehr auf der Bergheimer Straße war zeitweilig gesperrt und konnte erst um 16.51 Uhr wieder freigegeben werden. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg war zu Unterstützung der Einsatzmaßnahmen mit einem Einsatzfahrzeug vor Ort.

Update: Freitag, 24. September 2021, 8.17 Uhr

Heidelberg. (pri/jasch) Am Donnerstagmorgen stießen auf der Bergheimer Straße eine Straßenbahn und ein Kleintransporter zusammen.

Nach Angaben der Polizei wollte der 55-jährige Transporter-Fahrer kurz nach 9 Uhr in Höhe der Kirchstraße nach links in Richtung Bismarckplatz abbiegen. Als er über den Gleisbereich fuhr, übersah er die Straßenbahn.

Bei dem Zusammenprall erlitt der 55-Jährige leichte Prellungen. Während die Bahn ins Depot gefahren werden konnte, musste der Transporter abgeschleppt werden. Die Fahrbahn in Richtung Bismarckplatz war für etwa eine Stunde bis kurz nach 10 Uhr gesperrt.

Es entstand rund 20.000 Euro Sachschaden. Der Straßenbahnverkehr blieb während der Unfallaufnahme unterbrochen.

Update: Donnerstag, 23. September 2021, 15.50 Uhr