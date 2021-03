Heidelberg. (pol/make) Am frühen Freitagnachmittag ist ein Motorradfahrer bei einem Auffahrunfall im Stadtteil Bergheim leicht verletzt worden. Der 37-Jährige war laut Polizeiangaben kurz vor 13 Uhr mit seiner Honda in der Bergheimer Straße in Richtung Bismarckplatz unterwegs, als er kurz nach der Kreuzung Bluntschlistraße auf einen vorausfahrenden VW auffuhr.

Der 54-jährige Fahrer des VW musste abbremsen, der Motorradfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Nach seiner Erstbehandlung vor Ort wurde er mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht.

Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liege laut Polizei bei etwa 8000 Euro. Der Verkehr stadteinwärts war während der Unfallaufnahme für rund 90 Minuten behindert und wurde über die Straßenbahnschienen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.