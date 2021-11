Heidelberg. (hob) Die Montpellierbrücke muss dringend saniert werden. Aktuell wird der Zustand der Verbindung zwischen der Bahnstadt und der Weststadt auf einer Skala von eins bis vier mit 3,5 bewertet – in Worten ist das "ungenügend". "Bei der letzten Hauptprüfung hat sich gezeigt, dass die Schädigung der Bausubstanz schnell voranschreitet", heißt es dazu in einer aktuellen Gemeinderatsvorlage. Das größte Problem sei das Eindringen von chloridbelastetem Wasser.

Dem Stadtentwicklungs- und Bauausschuss blieb in seiner jüngsten Sitzung daher nichts anderes übrig, als die fälligen Sanierungskosten in Höhe von insgesamt 22,5 Millionen Euro zur Kenntnis zu nehmen. "Wir hoffen, dass die Brücke dann 25 weitere Jahre hält", so Baubürgermeister Jürgen Odszuck, der 9,6 Millionen Euro Förderung von Bund und Land in Aussicht stellte. Ein Neubau sei in jedem Fall deutlich teurer.

Für die Straßenbahn nach Kirchheim wurde die Brücke bereits in den Jahren 2006 bis 2010 verstärkt. Im Grunde wurde sie aber seit ihrer Fertigstellung im Jahr 1976 nicht grundsätzlich instandgesetzt. Die Auftragsvergabe für die Arbeiten soll bis August 2022 erfolgen. 28 Monate später soll alles fertig sein. Eine Totalsperrung ist nicht geplant. Es wird aber während der Bauarbeiten unterschiedliche Phasen der Verkehrsführung geben. Betroffen ist dann auch der Fußgänger- und Radverkehr. Autofahrer müssen teilweise einen Umweg fahren. Die Stadt rechnet mit einer Lebensdauer von 75 Jahren für Brücken.