Heidelberg. (Sm) Mit einem offenen Brief hat sich die SPD Heidelberg am Freitag, einen Tag vor den städtischen Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung, an Oberbürgermeister Eckart Würzner gewandt. Kritisiert wird darin der Veranstaltungsort, das Schlosshotel Molkenkur, "ein Hotel, in dem vor fast genau einem Jahr die Jahrestagung einer Untergruppe der AfD stattfand, zu der neben Alice Weidel auch Andreas Kalbitz eingeladen war", wie die SPD in dem Brief schreibt.

Die Gruppierung "Juden in der AfD" (JAfD) hatte im September 2019 ihre Jahreshauptversammlung im Schlosshotel Molkenkur ausgetragen – was dem Hotel viel Kritik einbrachte. Mehrere Gruppierungen sowie die Hochschule für Jüdische Studien hatten die Hotel-Betreiber aufgefordert, die AfD wieder auszuladen – ohne Erfolg. Die Veranstaltung fand statt – samt Gegendemo –, Alice Weidel erschien, der angekündigte Gastredner Andreas Kalbitz, der zum völkisch-radikalen Flügel der Partei gehörte und inzwischen aus der AfD ausgeschlossen wurde, kam letztlich doch nicht.

Vor diesem Hintergrund bittet die SPD den Rathauschef darum, "in Zukunft von der Molkenkur als Veranstaltungsort abzusehen". Sie begründet das in dem Brief auch damit, dass das Hotel der Aufforderung von "Parteien, Organisationen der Zivilgesellschaft und der Hochschule für Jüdische Studien", die AfD-Gruppierung auszuladen, nicht nachgekommen sei.

In seiner Festrede ging Würzner kurz auf den Brief ein. "Ja, hier hat es mal eine AfD-Veranstaltung gegeben", so Würzner. Dennoch müsse eine Gaststätte "für alle demokratisch gewählten Parteien offen sein". "Ich bin sauer, dass das jetzt kommt", sagte Würzner schließlich auf RNZ-Nachfrage. Im Vorfeld hätten alle Gemeinderatsmitglieder von der Veranstaltung und dem Veranstaltungsort gewusst – auch die SPD. Würzner zeigte sich zudem befremdet, "dass man unsere Feierlichkeit so runterzieht und einzelne Lokale so in Misskredit bringt".

Bei der Feier war auch SPD-Stadtrat Sören Michelsburg dabei. Auf RNZ-Anfrage erklärte er, er verstünde "den Ansatz des Schreibens", war aber der Meinung, dass es "heute um Einheit und Partnerschaft" gehe. Deshalb findet er die Veranstaltung wichtig, weist aber darauf hin, dass man "das nächste Mal eine andere ,Location’ finden muss". Dann sollte die Stadt "mehr Sensibilität zeigen".