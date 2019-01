Heidelberg. (pol/mare) Im Neuenheimer Feld in Heidelberg ist womöglich ein Hundehasser am Werk. Denn am Mittwochmorgen fand eine Hundebesitzerin beim Gassigehen in einer Wiese Hundefutter, in das weißes Granulat gemischt war. Das teilt die Polizei mit und gibt gleichzeitig Tipps für Hundebesitzer.

Gegen 9.50 Uhr ging eine 37-jährige Frau mit ihrer Hündin bei der Pädagogischen Hochschule Im Neuenheimer Feld spazieren. Als sie dort über eine Wiese lief, erkannte sie im Gras ausgelegtes Hundefutter, in welchem sich ein auffälliges weißes Granulat befand. Ihre Hündin fraß von dem Futter.

Vorsorglich ging die 37-Jährige zu einem Tierarzt, der ihrer Hündin ein Brechmittel verabreichte, worauf sich das Tier auch übergab. Symptome für eine Vergiftung konnte die Ärztin nicht feststellen.

Eine Probe des ausgelegten Hundefutters wurde der Polizei übergeben. Nach Rücksprache mit dem Veterinäramt und der Schilderung des Sachverhalts wird die Probe dort labortechnisch untersucht.

Dem Verdacht des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gehen nun Beamte der Polizeihundeführerstaffel in Walldorf nach.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang dringend: Achten Sie darauf, dass Ihr Hund beim Auslaufen keine Nahrung aufnimmt, die auf einer Weise oder am Weg liegt. Wenn Hunde Verhaltensauffälligkeiten zeigen oder Vergiftungserscheinungen haben, sollten Sie unverzüglich ein Tierarzt aufsuchen.