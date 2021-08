Von Maria Stumpf

Heidelberg. Der Standort sollte ein Provisorium sein, doch unter dem Fahrzeug kämpft sich längst schon das Unkraut durch den Asphalt: Die Heidelberger Rettungswache der Johanniter-Unfall-Hilfe ist eine rund zehn Meter lange ehemalige mobile Arztpraxis. Der umfunktionierte Anhänger steht zusammen mit einem Rettungswagen (RTW) versteckt um die Ecke ganz hinten auf dem Gelände der freiwilligen Feuerwehr Handschuhsheim in der Berliner Straße. Und er sucht seit langer Zeit einen neuen Platz.

"Seit drei Jahren schauen wir uns um im Heidelberger Norden und finden nichts. Wir brauchen jetzt die Unterstützung der Öffentlichkeit", wandte sich Wilhelm Salch vom Johanniter-Regionalverband Baden an die RNZ. Der Standort in der Berliner Straße selbst sei ein guter, meint Salch. Die Wache sei 24 Stunden mit mindestens zwei Notfallsanitätern an sieben Tagen in der Woche besetzt. "Allein im Juli ist unser Rettungswagen von dort rund 200 Mal zu Notfällen ausgerückt."

Die anderen Rettungsdienste seien mehr im Süden der Stadt konzentriert. "Die neue Wache sollte also im Heidelberger Stadtgebiet nördlich des Neckars bleiben, um die gesetzliche Hilfsfrist auch in den umliegenden Gemeinden einhalten zu können. Deshalb wäre ein Standort in Neuenheim oder der näheren Umgebung optimal."

Doch bei der Suche nach passenden Immobilien oder Grundstücken stoße man immer wieder an Grenzen. "Es geht weniger um steigende Immobilien- und Mietpreise als um das schlichtweg mangelnde Angebot an geeigneten Liegenschaften", erklärt Salch die Lage. Man stehe im Kontakt mit Maklern, der Stadt und der Gewerbeförderung. "Ohne Erfolg, obwohl wir auf die Art des Gebäudes nicht festgelegt sind." Neubau, Bestandsgebäude, alte Garage oder Werkstatt – egal: "Aber rund 500 Quadratmeter Gesamtfläche sollten es schon sein." Neben Büro-, Aufenthalts-, Sanitär- und Lagerräumen werde auch eine Fahrzeughalle benötigt.

Salch betont, dass man vonseiten der Feuerwehr Handschuhsheim keinen Druck verspüre, sich etwas anderes zu suchen. Im Gegenteil: Man sei der Feuerwehr sehr dankbar dafür, dass Sanitärräume, Umkleiden und ein Aufenthaltsraum mitbenutzt werden können. "Doch wir machen uns selbst den Druck im Interesse unserer Mitarbeiter", erklärt Andreas Hübner vom Rettungsdienst. "Auf Dauer" sei das kein Zustand. Besonders die Ausbildung von neuen Mitarbeitern leide darunter. "Es gibt kein W-Lan, keine Küche, keine Praxisräume. In Zeiten von Fachkräftemangel ist das hier wenig attraktiv für neue Mitarbeiter."

Zum Regionalverband der Johanniter Baden gehören die Städte Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe, Heilbronn und Freiburg. Der Sitz der Geschäftsstelle ist in Mannheim. Derzeit sind laut Regionalverband rund 270 Menschen hauptamtlich in den verschiedenen Bereichen beschäftigt. Dazu gehören die ambulante Pflege, Notrufdienste, Breitenausbildung, Rettungsdienst und Krankentransport sowie ein Fahrdienst für Menschen mit Mobilitätseinschränkung. Weitere rund 300 Menschen sind ehrenamtlich aktiv. 34 junge Leute durchlaufen eine Berufsausbildung und 32 sind im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres dabei.