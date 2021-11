Von Lea Jaeger

Heidelberg. "Wie wollen wir zusammenleben und was sind unsere Rechte und Werte?" Das war die Hauptfrage des Workshops, den der Verein Edugration mit Schülerinnen und Schülern der Klasse 6c des Hölderlin-Gymnasiums umgesetzt hat. Halszka Sliwa und Rosemary Buch, zwei der drei Gründerinnen des Vereins und sogenannte Rapagogen – ein Wortspiel aus Rappern und Pädagogen – der "Who Am I Creative Academy" aus Mannheim gestalteten gemeinsam mit den Jugendlichen und einer Lehrerin der Klasse den Workshop. Dieser bestand aus insgesamt drei Modulen.

Der 2017 gegründete Verein Edugration aus Heidelberg setzt sich für gesellschaftliche Gerechtigkeit ein. Durch Workshops wollen die drei Gründerinnen auf Themen wie Diversität, Integration, demokratische Werte und Antidiskriminierung aufmerksam machen. Per Bildung möchten sie Menschen und ihre Selbstwirksamkeit stärken.

Die ersten beiden Extremismusprävention-Workshops, die wegen Corona online stattfinden mussten, sollten zunächst den Lehrern und anschließend den Schülern theoretisches Wissen über die eigenen Werte und Rechte vermitteln. Diese wurden von der Bundeszentrale für politische Bildung gefördert. Außerdem sollten gerade die Schüler für die gefährlichen Strategien extremistischer Gruppen sensibilisiert werden: "In jungen Jahren haben Kinder meist noch keine gefestigte politische Meinung. Wir wollen an ihrer Lebenswelt ansetzen und die Gefahren von extremen Gruppen vermitteln", betont Halszka. Der Workshop sei primärpräventiv – das bedeutet, dass die Ansprache der Jugendlichen bereits passiert, bevor überhaupt Kontakt zu extremistischen Gruppen stattgefunden hat.

Um das Ganze erfahrungsbasiert umzusetzen, durften sieben der Schüler an einem dritten Workshop teilnehmen, der von dem Kompetenznetz Plurales Heidelberg gefördert wurde. Dieser hat in der Halle 02 stattgefunden. Hier konnten sie ihr neu gewonnenes Wissen gemeinsam mit den Rapagogen in einem Song zum Ausdruck bringen: "Wir wollen die Schüler mit dem Schreiben des Songs in ihrer Selbstwirksamkeit stärken", so beschreibt Sliwa das Ziel. Die Jugendlichen durften dabei ihre eigenen Ideen mit einbringen und sich ausprobieren. Es gehe mehr um ein gemeinsames Gespräch als um die reine Wissensvermittlung, erklärte sie. Die Sechstklässler sollen wissen, dass sie etwas zu sagen haben und Verantwortung übernehmen können. Und genau das zeigten sie auch im Gespräch.

Diana erzählt: "Ich fand den Workshop echt cool. Ich bin dahin gegangen, weil ich es wichtig finde, dass auf der Erde alle gleich sind. Diskriminierung und Rassismus finde ich unnötig." Auf die Frage, worum es in dem selbst geschriebenen Song ging und was die Hauptbotschaft ist, die sie aus dem Workshop mitgenommen haben, kamen ganz unterschiedliche Antworten: "Der Text bestand hauptsächlich aus unseren eigenen Ideen", erklärte Valeria. Mitgenommen habe sie vor allem die wichtige Botschaft, dass jeder Mensch die gleichen Rechte hat, egal wie er aussieht oder wo er herkommt: "Dass ich Menschen nicht mit Vorurteilen begegnen sollte, wusste ich natürlich schon vorher, aber jetzt wurde mir das noch mehr bewusst. Es muss ja nicht jeder gleich sein und es regt mich auf, wenn Leute auf der Straße wegen ihres Aussehens diskriminiert werden." Ben fasste den Inhalt des Songs so zusammen: "Insgesamt haben wir über das gerappt, was in der Welt schiefläuft." Für Aurelia war das beispielsweise auch die Umweltverschmutzung und Wasserknappheit. Sie nehme sich vor, in Zukunft plastikfrei einzukaufen und sich zu fragen, was sie wirklich braucht und was nicht.

Die Schüler durften in Zweier-Gruppen mit Unterstützung je eines Rapagogen die Verse schreiben; der Refrain wurde dann in einem großen Kreis gemeinsam entwickelt. Josep fand die Erfahrung, zu rappen, besonders cool und kann sich sogar noch an eine Zeile des Songs erinnern: "Menschen sind verschieden in dem, was sie tun und lieben. Wir alle müssen klarkommen, bisschen Ruhe, bisschen Frieden. Warum muss man sich bekriegen, warum müssen Leute sterben?" Der Song wurde nicht nur geschrieben, sondern auch aufgenommen. Für die Schüler war die Erfahrung, im Tonstudio zu stehen, eine ganz besondere. Liv erzählte: "Ich habe das vorher noch nie gemacht, deshalb war es schon aufregend und auf jeden Fall eine Herausforderung." Valeria gefiel vor allem, dass sie das Lied nicht nur gemeinsam geschrieben, sondern auch als Gruppe aufgenommen haben.

In Zukunft möchte die Initiatorin Halszka Sliwa mit ihrem Verein weitere Workshops anbieten. So zum Beispiel zum Thema "Medienkompetenz und Werte". Auch ein "Performance Training" mit den Schülern des Hölderlin-Gymnasiums ist geplant, wo sie lernen dürfen, den eigenen Song in einem Musikvideo zu performen. Für dieses Training werden noch Sponsoren gesucht.

Info: Die Songs "Wir haben Rechte" und "Das bin ich" gibt es auf Spotify.