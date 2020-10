Von Joris Ufer

Heidelberg. Die Corona-Pandemie und die damit einhergehende Schließung von Restaurants und Kneipen haben bei vielen Gastronomen existenzielle Nöte ausgelöst. In der Sommerzeit konnten die Gaststätten wieder öffnen und Umsatz machen. Jetzt steht die Branche in Heidelberg angesichts steigender Infektionszahlen und des herannahenden Winters jedoch vor neuen Problemen und sucht nach Lösungen, um die kalte Jahreszeit irgendwie zu überstehen.

Direkt am Marktplatz liegt das "Ristorante Papi". Wie bei vielen Restaurants in der Altstadt ist der Platz begrenzt und die Terrasse auf öffentlichem Grund. Da liegt laut Inhaber Kilic das Problem: "Ich wäre dafür, dass wir im Außenbereich heizen dürfen, um mehr Gäste zu empfangen", erklärt er. Zuletzt gab es in Heidelberg eine hitzige Debatte über das Verbot, Heizpilze aufzustellen. Die Verwaltung will den Wirten nun entgegenkommen. Kilic sagt: "Letztes Wochenende wurden bei uns 40 Reservierungen storniert", und führt das auch auf die Sperrstunde zurück, die an diesem Montag beschlossen werden könnte. Der Gastronom wünscht sich mehr Klarheit von der Politik.

Stefan Eberle betreibt zusammen mit Karsten Springer das "Essighaus". Zum Schutz der Gäste hat er ein aufwendiges Luftreinigungssystem geleast, das laut Hersteller 99,9 Prozent der Erreger aus der Luft filtert. Am Mittwoch soll das über 37.000 Euro teure Gerät eingebaut werden. "Wir machen Ihren Besuch bei uns noch sicherer!", kündigt ein Schild vor der Gaststätte an. Eberle hofft, dass sich die Investition auszahlt: "Es ist ein Blick in die Glaskugel. Wenn ein neuer Lockdown kommt, haben wir uns damit noch was ans Bein gebunden."

Das italienische Lokal "Zafferano" setzt seit kurzem ebenfalls auf ein modernes Luftreinigungssystem. Für das kleinere Restaurant sei ein mobiles Gerät im Wert von etwa 2500 Euro ausreichend, um die Luft wie von Experten empfohlen sechsmal pro Stunde umzuwälzen. Inhaber Frank Käseberg will andere Gastwirte auf diese Alternative aufmerksam machen: "Wir sind sehr zufrieden und die Luft ist einfach klarer", berichtet er. "Das sollten alle wissen, auch die Gäste." Auch wenn er mit der Politik grundsätzlich zufrieden sei, wünscht er sich differenziertere Maßnahmen. Eine Sperrstunde ab 23 Uhr würde ihn aber wegen der regulären Öffnungszeiten kaum belasten. Dennoch sei die Gastronomie kein Superspreader und er hoffe, dass sich herumspreche: "In Heidelberg tut die Gastronomie das Richtige."

Seit 20 Jahren betreibt Manuel Altunkaya das "Café Merlin", dessen Terrasse auf öffentlichem Grund steht. Er ist verärgert über das bislang gültige Verbot von Heizpilzen in Heidelberg und sieht darin mit Blick auf andere Städte eine Wettbewerbsverzerrung: "Heidelberg hat da einen Riesenfehler gemacht", bekräftigt er. "Im Sommer hatten wir nur geringe Einbußen, aber im Oktober sind die Umsätze um 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr eingebrochen." Deshalb plädiert er für die Heizgeräte und schlägt zudem eine dauerhafte Senkung der Umsatzsteuer für die Gastronomie vor.

Eigentlich nutzte das Restaurant Sudpfanne die Scheune nur im Sommer. Jetzt wurde sie winterfest gemacht und Serviceleiterin Maria Firley hofft auf viele Gäste.

In der "Sudpfanne" in der Altstadt gibt es seit zwei Wochen einen überdachten Außenbereich. Serviceleiterin Maria Firley berichtet: "Wir haben diese Scheune schon immer im Sommer genutzt und wegen Corona wollen nun viele Gäste lieber draußen sitzen." Deshalb hätten sie die Scheune dekoriert, mit Heizstrahlern ausgestattet und Wände eingezogen. Dazwischen sind einige Stellen frei geblieben, damit die Luft zirkulieren kann. Da die Scheune auf privatem Grund steht, gelten die Vorgaben der Stadt hier nicht. Nun könne der Bereich bei Schnee und Regen genutzt werden. "Es ist eine kleine, gemütliche Oase", sagt sie.

Auch das "Illegally Tasty" in Rohrbach hat einen Außenbereich mit Dach geschaffen, um mehr Gäste bewirten zu können. Planen, ein Zelt und bei Bedarf einschaltbare Heizstrahler sorgen im Innenhof auch bei frostigen Temperaturen für Gemütlichkeit. Das Lokal wird von Antonina und Michael Welk betrieben. Als der Lockdown kam, setzten sie auf kreative Lösungen und den Zusammenhalt in der Nachbarschaft, wie Michael Welk erklärt: "Ich habe mir in einem Schnellkurs das Pizzabacken angeeignet und wir hatten viel Zuspruch von den Rohrbachern." So stellten sie einen Abhol- und Lieferservice auf die Beine und verteilten dreimal 3000 Flyer, um auf sich aufmerksam zu machen. Im Falle eines neuen Lockdowns würden sie den Pizzaofen wieder aufstellen. Welks Fazit: "Ich glaube, dass man mit Kreativität in der Gastronomie viel machen kann – aber leider nicht immer."