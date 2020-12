Heidelberg. (RNZ) Seit November sind die Kinos bundesweit geschlossen – doch es gibt eine kulturelle Alternative, an der sich nun auch das Gloria-Kino in Kooperation mit seinen Filmverleihpartnern beteiligt. Bis Ende Dezember können sich alle Filmbegeisterten mit einem Streaming-Angebot das Kino nach Hause holen – und das "Gloria" unterstützen. "Das Haus der guten Geister" ist ein faszinierender Dokumentarfilm über die Staatsoper Stuttgart, die auch aufgrund ihrer einzigartigen Arbeitsweise zu den weltweit führenden Opernhäusern gehört. In "Das neue Evangelium" inszeniert der Schweizer Regisseur Milo Rau eine moderne Geschichte eines schwarzen Jesus mit radikal aktuellen Bezügen. Was würde Jesus im 21. Jahrhundert predigen? Wer wären seine Jünger?

Die Streaming-Links beider Filme gibt es auf www.gloria-kamera-kinos.de. Mit dem Ticketkauf von "Das Haus der guten Geister" werden alle teilnehmenden Kinos gleichmäßig zu 50 Prozent an den Streamingerlösen beteiligt. Bei "Das neue Evangelium" können konkret bestimmte Kinos unterstützt werden, indem beim Ticketkauf ein Lieblingskino ausgewählt wird.