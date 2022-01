Von Julia Lauer

Heidelberg. Der Institutsleiter war sexuell übergriffig gegenüber Kindern, Jugendlichen und jungen Frauen – und das Institut funktionierte trotzdem. Dies ist eine der Schlussfolgerungen, die Münchner Experten aus ihrer Beschäftigung mit dem Heidelberger Institut für Analytische Kinder- und Jugendpsychotherapie während der Jahre 1975 bis 1993 zogen. Im Januar war der Untersuchungsbericht als Buch erschienen, nun wurden die Ergebnisse auch in einer Pressekonferenz vorgestellt.

"Das muss uns zu denken geben", kommentierte Peter Caspari vom Münchener Institut für Praxisforschung und Projektberatung diesen Befund. Die Heidelberger Kindertherapeuten hatten es mit der Aufarbeitung der Ära F. beauftragt. Zwar musste F. seinen Posten 1993 räumen, nachdem ihm ein Verhältnis mit einer gerade volljährig gewordenen ehemaligen Patientin nachgewiesen werden konnte, doch war er weiter als Psychotherapeut tätig, in eigener Praxis in Seckach im Odenwald. "Das ist einer der skandalösesten Befunde", wertete Caspari.

Allein für seine Heidelberger Zeit konnten die Münchner Aufklärer F. anhand von Berichten von Betroffenen, ehemaligen Mitarbeitern sowie mit Hilfe von Unterlagen Grenzverletzungen und sexuelle Gewalt in 27 Fällen nachweisen. Zu den Opfern gehörten Patientinnen und Patienten im Kinder- und Jugendalter ebenso wie Ausbildungskandidatinnen. Der Missbrauch habe viel mit seiner Bedürftigkeit und mit Machtmissbrauch zu tun gehabt. Wer zu seinem Opfer wurde, sei ihm "relativ egal" gewesen, so Casparis Einschätzung.

Gerüchte gab es am Institut immer wieder, doch ein Skandal folgte daraus nicht. Abhängigkeiten am Institut, F.s Machtfülle gegenüber Patienten und Auszubildenden sowie seine Reputation als Retter des Instituts hätten das Schweigen und Wegschauen begünstigt, erklärten die Münchner Experten, deren Einrichtung auch beispielsweise mit dem Missbrauch an der Odenwaldschule oder in bayerischen Heimen befasst war.

Mit Einzelsitzungen und einem Machtgefälle zwischen Therapeut und Patienten ist die Psychotherapie anfällig für sexuellen Machtmissbrauch; auch das gehört zu den Einsichten der vier mit dem Heidelberger Institut befassten Experten. "Es fehlen unabhängige Beratungs- und Unterstützungsangebote für Psychotherapie-Patienten", ordnete Casparis Kollegin Helga Dill den Befund in heutige Gegebenheiten ein. Außerdem mangele es an Lotsen, die bei dem Weg durchs System helfen könnten.

Therapeuten dürfen sich nicht auf sexuelle Beziehungen mit Patienten einlassen; die Verletzung des Abstinenzgebots erfüllt seit 1998 einen Straftatbestand. Zahlen zur Missachtung des Abstinenzgebots gibt es nicht. Der Ethikverein, der sich ethischen Standards in der Psychotherapie verschreibt, schätzt, dass es jährlich in 1000 Fällen zu sexuellem Missbrauch in der Psychotherapie kommt.

Das Heidelberger Institut ergriff bereits nach F.s Weggang erste Konsequenzen, schränkte etwa Machtbefugnisse ein und schuf 2003 das Amt eines Ethikbeauftragten. "Aber aus heutiger Sicht war das unzureichend, es fand kein eindeutiger Wechsel von Autokratie zur Demokratie statt", sagte die Kindertherapeutin Insa Aden-Preiß aus dem Vorstand des Heidelberger Instituts. Im Zuge der erneuten Beschäftigung mit der Ära F., die auch zur Beauftragung der Münchner Experten führte, entschloss man sich zu weiteren Schritten: So werden heute beispielsweise die Leitung von Ambulanz und Ausbildung unabhängig voneinander besetzt, es finden regelmäßig Gespräche zwischen Vorstand und Leitungsebene statt, und es wurde eine Vollversammlung der Ausbildungskandidaten eingeführt. Patienten steht heute außerdem eine Vertrauensperson zur Seite.

Mit dem Bericht besteht nun nicht nur Gewissheit hinsichtlich der Taten. Er solle auch zu Offenheit und Transparenz beitragen, erklärte die erste Vorsitzende des Heidelberger Instituts, Isabell Ondracek. "Wir können dieses Kapitel nicht verändern oder rückgängig machen. Aber wir werden alles Mögliche tun, damit Missbrauch nicht mehr stattfinden wird."